В Казани благоустроят сквер Котельникова в центре города

В Казани стартовали работы по благоустройству сквера имени российского ученого в области радиофизики Владимира Котельникова.

Напомним, парк площадью 6,6 тыс. «квадратов» находится около улиц Карла Маркса и Максима Горького, недалеко от Казанского Кремля и улицы Баумана. Сквер полностью благоустроят к саммиту стран БРИКС, а именно летом, пишет мэрия столицы РТ.

По данным комитета внешнего благоустройства, в сквере заменят старые дорожки, уложат тротуарную плитку, озеленят 5,5 тыс. квадратных метров площади, а именно разобьют цветники с лилиями, пионами, ирисами, медуницей, высадят кустарники: сирень, чубушник, спирею, рябинник. А существующие деревья ожидает обрезка. Также будут проложены инженерные коммуникации с автополивом, освещением и видеонаблюдением.

«Бюст Котельникова будет подсвечиваться двумя прожекторами. А с его достижениями посетители смогут познакомиться благодаря информационно-навигационным стендам», - говорится в сообщении.

Вдоль ул. Горького будет заменено ограждение протяженностью 155 погонных метров.

Как подчеркнул мэр города Ильсур Метшин, в этом году в Казани планируют благоустроить много парков и скверов. Причем у каждого такого места «для прогулок и отдыха» своя уникальная концепция. После окончания всех работ город станет еще красивее, а жители получат еще больше уютных уголков, сказал градоначальник.

Напомним, за последние десять лет площадь, занимаемая парками и скверами, выросла в Казани более чем в три раза. Если в 2012 году в городе насчитывалось 174 га зеленых зон, а по итогам 2023 года – уже свыше 554 га. Количество парков, бульваров и скверов со 119 увеличилось до 163.

фото: комитет внешнего благоустройства