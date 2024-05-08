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Сквер Котельникова в Казани украсят 2,5 тыс. кустарников и многолетних растений
С марта в Казани продолжается благоустройство сквера Котельникова. Сейчас рабочие приступили к озеленению территорий, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.
По плану общественное пространство украсят 1 тысяча кустарников и 1,5 тысячи многолетних растений: белая и обыкновенная сирень, чубушник, рябинник. Рядом с бюстом уже появилась спирея, а вдоль дорожек — пузыреплодник и кизильник.
Также на территории сквера будут цвести лилии, ирисы, медуница и пионы, гейхера, астильба и другие.
Как рассказали в комитете, работы будут закончены летом.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что общественное пространство обновляется к саммиту БРИКС.
Видео: https://t.me/kvb_kzn
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