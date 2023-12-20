Spiegel: Генпрокуратура ФРГ намерена изъять российские активы на 720 млн евро

Генеральная прокуратура Германии подала иск в Высший суд федеральной земли Гессен о конфискации 720 млн евро, принадлежащих одному из российских банков. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк настаивает на начале автоматической процедуры конфискации соответствующей суммы, находящейся на счетах во Франкфурте-на-Майне. Причиной конфискации называется попытка обхода санкций.

Отмечается, что в июне 2022 года против банка были введены санкции Европейского Союза. После этого сотрудники попытались перевести в РФ со счетов в Германии более 720 млн евро, однако немецкий банк заблокировал перевод.

Прокуратура хочет конфисковать эти средства, так как она вряд ли сможет привлечь кого-либо к персональной ответственности за эту попытку обойти ограничительные меры, замечает издание.

При этом Spiegel уточняет, что перевести деньги пыталось одно из подразделений Московской биржи — Национальный расчетный депозитарий (НРД), а находились они на счетах немецкого отделения американского банка JP Morgan.

Национальный расчетный депозитарий оказался под санкциями ЕС в начале июня 2022 года. Позднее Еврокомиссия допустила расчеты с НРД, если он не будет получать выгоду от них.

Ранее Европейский Союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ впервые допустил возможность конфискации активов российского юридического или физического лица, чтобы компенсировать убытки европейских компаний, собственность которых в России перешла государству или местным фирмам.