FT: Германия против плана ЕС передать замороженные активы РФ на восстановление Украины

Власти ФРГ не одобрили предложение Евросоюза о передаче замороженных активов Банка России на восстановление Украины, так как это чревато финансовыми и юридическим трудностями. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Германия высказала свои возражения против планов Брюсселя совершить налет на замороженные активы ЦБ для их передачи на восстановление Украины», — цитирует РИА Новости.

Высокопоставленные чиновники сомневаются, что план получит достаточную поддержку, но один из представителей МИД ФРГ в то же время считает, что Москве все равно придется «заплатить за ущерб, который она причинила на Украине». Он отметил, что Германия делает все возможное для того, чтобы найти активы России за рубежом, находящиеся под санкциями, и «заморозить их на законных основаниях».

«Задача состоит в том, чтобы попытаться решить, что является юридически действительным и оправданным. Это сложнее, чем кто-либо думал на начальном этапе», – отметил один из немецких чиновников.

Ранее в Евроосюзе пришли к выводу, что на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму примерно 200 млрд евро невозможно.

Кроме того, по информацию зарубежных СМИ, местоположение части замороженных российских резервов до сих пор неизвестно. Помимо них, были заморожены 19 млрд евро активов оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. В апреле Еврокомиссия признала, что замороженные средства придется вернуть Центробанку РФ после завершения вооруженного противостояния.