Силуанов предупредил, что Россия «симметрично» ответит на конфискацию ее активов в Европе

Реакция России на решение европейских стран конфисковать ее замороженные активы будет зеркальной. Об этом глава Минфина Антон Силуанов сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации», – сказал министр.

Он напомнил, что в России «тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых "С"».

«Это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», – пояснил глава Минфина.

18 декабря Евросоюз опубликовал новый пакет санкций, в который впервые включил возможность конфискации активов юридического или физического лица из России с целью последующих выплат компенсаций своим компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний.

Ранее также сообщалось, что в новом пакете рестрикций ЕС впервые предусмотрел возможность посмертных ограничений против россиян. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в результате общая сумма санкций против России превысила 18,7 тыс.