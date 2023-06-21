В Евросоюзе пришли к выводу о невозможности конфисковать замороженные активы РФ

На законных и надежных основаниях конфисковать замороженные Европейским Союзом российские активы на сумму примерно 200 млрд евро невозможно. Вместо этого власти ЕС хотят сосредоточиться на временном использовании этих средств для поддержки Украины, сообщает агентство Bloomberg.

«ЕС рассматривает два варианта, поскольку продолжает изучать, как он мог бы использовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму более 200 млрд евро (219 млрд долларов) и направить их Украине <...>. Многие средства находятся на счетах расчетного гиганта Euroclear Ltd., где к I кварталу этого года они принесли почти 750 млн евро», — отмечает агентство.

При этом несколько крупных мировых банков выразили опасения, что Россия примет ответные меры, если Евросоюз решит конфисковать замороженные активы. Кроме того, Европейский центральный банк предупредил, что использование процентных поступлений от активов может побудить держателей официальных резервов отказаться от евро.

Для одного из двух вариантов, которые рассматривают власти Евросоюза, — временного использования ликвидных активов Центрального банка РФ — существуют значительные юридические препятствия. Поэтому европейские эксперты отдали предпочтение второму варианту. Речь идет о том, чтобы обязать фирмы с российскими активами, получающими большую прибыль от них, перевести значительные суммы в ЕС.

Ожидается, что разрешение «на разработку этой политики» еврочиновники запросят у лидеров европейских стран на следующей неделе, когда они соберутся на встречу в Брюсселе.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что местоположение части замороженных российских резервов до сих пор неизвестно. Помимо них, были заморожены 19 млрд евро активов оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. В апреле Еврокомиссия признала, что замороженные средства придется вернуть Центробанку РФ после завершения вооруженного противостояния,