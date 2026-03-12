СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения и находится в коме

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и, как утверждается, находится в коме. Об этом сообщила британская газета «The Sun» со ссылкой на источник в Тегеране, передает «Газета.Ru».

По словам собеседника издания, Хаменеи получил крайне серьезные травмы: он лишился одной или обеих ног, а также получил повреждения печени или желудка. Источник предположил, что политик находится в состоянии комы.

Точное время получения ранений пока неизвестно. По данным журналистов, в настоящее время Хаменеи не участвует в выработке стратегии Ирана, которая сейчас оказывает влияние на мировой энергетический рынок.

Как пишет издание, Моджтаба Хаменеи находится в отделении интенсивной терапии больницы Sina Hospital, расположенной в историческом районе Тегерана. Часть здания медицинского учреждения оцеплена и находится под усиленной охраной.