В США конгрессменам рассказали об ударе около школы в Минабе

Представители администрации Президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах рассказали конгрессменам об ударе, нанесенном американской армией рядом со школой в иранском городе Минабе, где погибли десятки детей. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

Сотрудники Белого дома признали, что Вооруженные силы Соединенных Штатов действовали в этой части Ирана, и отметили, что удар по школе точно не был нанесен Армией обороны Израиля. Какой-либо иной версии случившегося законодателям представлено не было.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники рассказало, что следователи ВС США пришли к выводу: начальную школу в Минабе действительно могли атаковать американские военные.

При этом собеседники издания не раскрыли ни доказательства, которые стали основанием для такой оценки, ни тип боеприпасов, ни возможные причины нанесения удара по школе. Вместе с тем они допустили, что версия об ответственности Штатов за трагический инцидент может быть опровергнута при появлении новых доказательств.

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) подчеркнул, что «было бы неуместно комментировать ситуацию», так как расследование продолжается.

По информации иранских властей, в результате удара по начальной школе для девочек в городе Минабе на юге Ирана 28 февраля погиб 171 человек, в основном – дети.

Газета The New York Times ранее отмечала, что на видеозаписи последствий удара видно, что здания горят и за пределами школьной территории (неподалеку от нее дислоцирована часть Корпуса стражей исламской революции).