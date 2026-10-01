Новый представитель Тегерана: кто возглавил генконсульство Ирана в Казани
Минниханов встретился с послом Ирана и новым генконсулом страны в Казани и призвал наращивать взаимную торговлю
Новый генконсул Ирана в Казани Мохаммад Босраи прежде отвечал за финансы иранского МИД, а теперь будет развивать сотрудничество с регионами Поволжья. Что известно о дипломате и каких результатов от него ждут в торговле, науке и молодежных обменах – в материале «Татар-информа».
«Взаимное уважение, открытость и гостеприимство – качества, сближающие татарстанцев и иранцев»
Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова и посла Ирана в России Казема Джалали прошла сегодня в Губернаторском дворце Казанского Кремля. Дипломат прибыл в республику на Дни иранской культуры.
«Дружба наших народов уходит корнями в глубину веков. Взаимное уважение, открытость и гостеприимство – качества, сближающие татарстанцев и иранцев», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Татарстан активно взаимодействует со многими иранскими провинциями. В Казани функционирует Генеральное консульство Ирана, работает торгово-экономический представитель Татарстана в Иране.
«Татарстан старается вносить свой вклад в развитие российско-иранских связей. Я всегда с большим удовольствием совершаю рабочие поездки в вашу страну. Важным событием для нас стал визит в Казань высокой иранской делегации во главе с Президентом страны Масудом Пезешкианом для участия в саммите БРИКС», – отметил Раис республики.
Минниханов подчеркнул необходимость наращивать взаимную торговлю, в том числе в сфере авиации, машиностроения, судостроения и медицины. Он также отметил, что Татарстан развивает исламское финансирование и индустрию халяль. Чтобы расширить сотрудничество в этих сферах, Раис республики пригласил Казема Джалали на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» в 2027 году.
Минниханов оценил матч сборных России и Ирана по футболу, который прошел в Казани
Раис Татарстана напомнил, что во вторник в Казани прошел матч сборных Ирана и России по футболу.
«Команды показали зрелищный футбол и продемонстрировали высокий уровень мастерства. Такие мероприятия укрепляют дружбу между нашими странами», – улыбнулся Минниханов.
Посол Ирана особо подчеркнул значимую роль Рустама Минниханова во всем исламском мире и отметил заинтересованность в расширении сотрудничества с Татарстаном.
«Спасибо, что тепло принимаете наших студентов в своей республике. Сейчас в Татарстане учится порядка 1300 ребят из Ирана. Надеемся на дальнейшую активную работу в научной сфере», – заявил он.
Примечательно, что одним из участников встречи стал новый генеральный консул Ирана в Казани Мохаммад Босраи. Это стало первым его большим политическим событием в новой должности. Его Раис Татарстана отметил отдельно.
«Мы будем вместе работать по дальнейшему развитию татарстано-иранского сотрудничества», – обратился к нему Рустам Минниханов.
Из финансового управления МИД Ирана – в Казань
На посту генконсула Ирана в Казани Мохаммад Босраи сменил Давуда Мирзахани, который возглавлял дипломатическое представительство с 2023 года и завершил работу в августе 2026 года.
До назначения в Казань Босраи работал в центральном аппарате иранского внешнеполитического ведомства. Он занимал должность казначея и генерального директора по финансовым вопросам министерства.
Перед отъездом в Россию Босраи встретился с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и представил план работы на новом посту.
Арагчи подчеркнул необходимость укреплять отношения с Татарстаном и другими республиками и областями Поволжья. Особое внимание министр предложил уделить экономическому сотрудничеству, туризму, университетским связям и консульским вопросам.
В Казани новый генконсул уже приступил к публичной работе. В частности, он встретил в аэропорту сборную Ирана по футболу, прибывшую на матч с российской командой, а также поучаствовал в открытии дней Иранской культуры в республике.
«У Мохаммада Босраи есть репутация профессионального чиновника и дипломата»
В Иране у нового генконсула Ирана достаточно хорошая репутация, однако раньше он не был связан с публичной политикой, рассказал «Татар-информу» иранский журналист и политолог Хаял Муаззин.
«Я бы не стал говорить о Мохаммаде Босраи как об очень известном дипломате. Скорее это человек из профессиональной системы МИД, который долгое время работал внутри структуры министерства. То есть у него больше репутация профессионального чиновника и дипломата, чем публичного политика», – отметил собеседник агентства.
При этом он выразил интерес к тому, каких первых результатов Босраи достигнет в новом статусе.
«Уже видно, что есть интерес к развитию университетских связей, обмену студентами и преподавателями, совместным научным проектам. Для отношений Ирана с Татарстаном это достаточно перспективное направление», – подчеркнул он.
При этом журналист видит большие перспективы для развития сотрудничества России и Ирана.
«Политические отношения развиваются быстрее, чем экономические. Сейчас как раз стоит задача перевести этот высокий уровень политического доверия в более конкретные проекты – торговлю, транспорт, банковские механизмы, совместные инвестиции, промышленность и логистику. Важную роль здесь играет и международный транспортный коридор Север – Юг, и соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС», – уверен он.
Казань и Татарстан играют в этом особую роль как точка соприкосновения России с Исламским миром.
«Присутствие генерального консульства Ирана в Казани имеет гораздо большее значение, чем просто дипломатическое представительство. Это фактически один из инструментов развития прямых связей Ирана с Татарстаном и в целом с Поволжьем. И мне кажется, что при новом генеральном консуле как раз будет важно посмотреть, насколько эти возможности удастся превратить в реальные проекты. Потому что политическая база сегодня уже есть. Теперь основной вопрос – практический результат», – заключил Муаззин.
«Иран – наш давний и надежный партнер»
Отношения Ирана и России находятся на очень высоком уровне, и не последнюю роль в их развитии играет Татарстан, отметил в беседе с «Татар-информом» заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», помощник Раиса РТ Марат Гатин.
«Отношения России и Ирана сегодня на уровне стратегического партнерства, подкрепленного активным диалогом и растущим товарооборотом. Иран – наш давний и надежный партнер, и Татарстан вносит в это сотрудничество весомый вклад», – заявил собеседник агентства.
Открывшееся еще в 2007 году генеральное консульство Ирана в Казани открыло новые перспективы для сотрудничества Исламской Республики с Татарстаном.
«Важно наполнять партнерство конкретными проектами в сфере прямой торговли, партнерского финансирования, молодежных и образовательных обменов, культуры, туризма и развития транспортных маршрутов. Рассчитываем, что вместе с новым Генеральным консулом удастся продвинуться по всем этим направлениям и что Татарстан и дальше будет служить мостом дружбы между Россией и исламским миром», – заключил Гатин.
«Мы видим большой интерес к молодежному сотрудничеству России и Ирана»
Сотрудничество России и Ирана развивается по многим направлениям, в том числе в сферах, связанными с молодежью, сообщила «Татар-информу» председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.
«Мы очень плотно сотрудничаем с молодежными объединениями Ирана. Особенно в сфере науки, общественной дипломатии, образовательных проектов. Мы видим большой взаимный интерес к молодежному взаимодействию России и Ирана», – пояснила она.
У Академии молодежной дипломатии и генконсульства Ирана давно сложились теплые взаимоотношения. Представители дипведомства часто принимают участие в различных мероприятиях, причем даже в самых неформальных.
«Например, в прошлом году у нас был турнир по настольному теннису, где принял участие генконсул Ирана (Давуд Мирзахани – прим. Т-и). Надеемся, что эта традиция сохранится, и в этом году мы ждем Мохаммада Босраи», – добавила Садыкова.