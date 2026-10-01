Новый представитель Тегерана: кто возглавил генконсульство Ирана в Казани

Новый генконсул Ирана в Казани Мохаммад Босраи прежде отвечал за финансы иранского МИД, а теперь будет развивать сотрудничество с регионами Поволжья. Что известно о дипломате и каких результатов от него ждут в торговле, науке и молодежных обменах – в материале «Татар-информа».





Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова и посла Ирана в России Казема Джалали прошла сегодня в Губернаторском дворце Казанского Кремля

Фото: rais.tatarstan.ru

«Взаимное уважение, открытость и гостеприимство – качества, сближающие татарстанцев и иранцев»

Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова и посла Ирана в России Казема Джалали прошла сегодня в Губернаторском дворце Казанского Кремля. Дипломат прибыл в республику на Дни иранской культуры.

«Дружба наших народов уходит корнями в глубину веков. Взаимное уважение, открытость и гостеприимство – качества, сближающие татарстанцев и иранцев», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Казем Джалали прибыл в республику на Дни иранской культуры Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан активно взаимодействует со многими иранскими провинциями. В Казани функционирует Генеральное консульство Ирана, работает торгово-экономический представитель Татарстана в Иране.

«Татарстан старается вносить свой вклад в развитие российско-иранских связей. Я всегда с большим удовольствием совершаю рабочие поездки в вашу страну. Важным событием для нас стал визит в Казань высокой иранской делегации во главе с Президентом страны Масудом Пезешкианом для участия в саммите БРИКС», – отметил Раис республики.

Минниханов подчеркнул необходимость наращивать взаимную торговлю, в том числе в сфере авиации, машиностроения, судостроения и медицины. Он также отметил, что Татарстан развивает исламское финансирование и индустрию халяль. Чтобы расширить сотрудничество в этих сферах, Раис республики пригласил Казема Джалали на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» в 2027 году.

Рустам Минниханов: «Татарстан старается вносить свой вклад в развитие российско-иранских связей. Я всегда с большим удовольствием совершаю рабочие поездки в вашу страну» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов оценил матч сборных России и Ирана по футболу, который прошел в Казани

Раис Татарстана напомнил, что во вторник в Казани прошел матч сборных Ирана и России по футболу.

«Команды показали зрелищный футбол и продемонстрировали высокий уровень мастерства. Такие мероприятия укрепляют дружбу между нашими странами», – улыбнулся Минниханов.

Посол Ирана особо подчеркнул значимую роль Рустама Минниханова во всем исламском мире и отметил заинтересованность в расширении сотрудничества с Татарстаном.

«Спасибо, что тепло принимаете наших студентов в своей республике. Сейчас в Татарстане учится порядка 1300 ребят из Ирана. Надеемся на дальнейшую активную работу в научной сфере», – заявил он.

Примечательно, что одним из участников встречи стал новый генеральный консул Ирана в Казани Мохаммад Босраи. Это стало первым его большим политическим событием в новой должности. Его Раис Татарстана отметил отдельно.

«Мы будем вместе работать по дальнейшему развитию татарстано-иранского сотрудничества», – обратился к нему Рустам Минниханов.

Мохаммад Босраи до назначения в Казань работал в центральном аппарате иранского внешнеполитического ведомства Фото: rais.tatarstan.ru

Из финансового управления МИД Ирана – в Казань

На посту генконсула Ирана в Казани Мохаммад Босраи сменил Давуда Мирзахани, который возглавлял дипломатическое представительство с 2023 года и завершил работу в августе 2026 года.

До назначения в Казань Босраи работал в центральном аппарате иранского внешнеполитического ведомства. Он занимал должность казначея и генерального директора по финансовым вопросам министерства.

Перед отъездом в Россию Босраи встретился с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и представил план работы на новом посту.

Арагчи подчеркнул необходимость укреплять отношения с Татарстаном и другими республиками и областями Поволжья. Особое внимание министр предложил уделить экономическому сотрудничеству, туризму, университетским связям и консульским вопросам.

В Казани новый генконсул уже приступил к публичной работе. В частности, он встретил в аэропорту сборную Ирана по футболу, прибывшую на матч с российской командой, а также поучаствовал в открытии дней Иранской культуры в республике.

Фото: rais.tatarstan.ru

«У Мохаммада Босраи есть репутация профессионального чиновника и дипломата»

В Иране у нового генконсула Ирана достаточно хорошая репутация, однако раньше он не был связан с публичной политикой, рассказал «Татар-информу» иранский журналист и политолог Хаял Муаззин.

«Я бы не стал говорить о Мохаммаде Босраи как об очень известном дипломате. Скорее это человек из профессиональной системы МИД, который долгое время работал внутри структуры министерства. То есть у него больше репутация профессионального чиновника и дипломата, чем публичного политика», – отметил собеседник агентства.

При этом он выразил интерес к тому, каких первых результатов Босраи достигнет в новом статусе.

«Уже видно, что есть интерес к развитию университетских связей, обмену студентами и преподавателями, совместным научным проектам. Для отношений Ирана с Татарстаном это достаточно перспективное направление», – подчеркнул он.

При этом журналист видит большие перспективы для развития сотрудничества России и Ирана.

«Политические отношения развиваются быстрее, чем экономические. Сейчас как раз стоит задача перевести этот высокий уровень политического доверия в более конкретные проекты – торговлю, транспорт, банковские механизмы, совместные инвестиции, промышленность и логистику. Важную роль здесь играет и международный транспортный коридор Север – Юг, и соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС», – уверен он.

Казань и Татарстан играют в этом особую роль как точка соприкосновения России с Исламским миром.

«Присутствие генерального консульства Ирана в Казани имеет гораздо большее значение, чем просто дипломатическое представительство. Это фактически один из инструментов развития прямых связей Ирана с Татарстаном и в целом с Поволжьем. И мне кажется, что при новом генеральном консуле как раз будет важно посмотреть, насколько эти возможности удастся превратить в реальные проекты. Потому что политическая база сегодня уже есть. Теперь основной вопрос – практический результат», – заключил Муаззин.

Марат Гатин: «Отношения России и Ирана сегодня на уровне стратегического партнерства, подкрепленного активным диалогом и растущим товарооборотом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Иран – наш давний и надежный партнер»

Отношения Ирана и России находятся на очень высоком уровне, и не последнюю роль в их развитии играет Татарстан, отметил в беседе с «Татар-информом» заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», помощник Раиса РТ Марат Гатин.

«Отношения России и Ирана сегодня на уровне стратегического партнерства, подкрепленного активным диалогом и растущим товарооборотом. Иран – наш давний и надежный партнер, и Татарстан вносит в это сотрудничество весомый вклад», – заявил собеседник агентства.

Открывшееся еще в 2007 году генеральное консульство Ирана в Казани открыло новые перспективы для сотрудничества Исламской Республики с Татарстаном.

«Важно наполнять партнерство конкретными проектами в сфере прямой торговли, партнерского финансирования, молодежных и образовательных обменов, культуры, туризма и развития транспортных маршрутов. Рассчитываем, что вместе с новым Генеральным консулом удастся продвинуться по всем этим направлениям и что Татарстан и дальше будет служить мостом дружбы между Россией и исламским миром», – заключил Гатин.

Дильбар Садыкова: «Мы очень плотно сотрудничаем с молодежными объединениями Ирана. Особенно в сфере науки, общественной дипломатии, образовательных проектов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы видим большой интерес к молодежному сотрудничеству России и Ирана»

Сотрудничество России и Ирана развивается по многим направлениям, в том числе в сферах, связанными с молодежью, сообщила «Татар-информу» председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

«Мы очень плотно сотрудничаем с молодежными объединениями Ирана. Особенно в сфере науки, общественной дипломатии, образовательных проектов. Мы видим большой взаимный интерес к молодежному взаимодействию России и Ирана», – пояснила она.

У Академии молодежной дипломатии и генконсульства Ирана давно сложились теплые взаимоотношения. Представители дипведомства часто принимают участие в различных мероприятиях, причем даже в самых неформальных.

«Например, в прошлом году у нас был турнир по настольному теннису, где принял участие генконсул Ирана (Давуд Мирзахани – прим. Т-и). Надеемся, что эта традиция сохранится, и в этом году мы ждем Мохаммада Босраи», – добавила Садыкова.