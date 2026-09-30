Хорошему танцору поле не мешает: как Головин стал джокером Карпина против Ирана

Спустя пять лет сборная России по футболу прилетела в Казань и опять победила – в товарищеском матче повержен Иран. Гости – участники чемпионата мира этого года, поэтому для подопечных Карпина было важно показать всю свою силу. Что из этого получилось и кто стал главным героем встречи – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Атмосфера, возвращающая нас на ЧМ-2018

За час до начала матча со всех путей подъезда к «Ак Барс Арене» многокилометровые пробки. Ощущение, будто весь город стремится попасть на игру. А на территории стадиона потрясающая картина, которую нечасто увидишь и на играх казанского «Рубина» – десятки тысяч человек словно волной преодолевают крутую лестницу и расходятся по трибунам. В коридорах разговоры только об игре – самая популярная мысль была про итог. Все болельщики сходились во мнении, что наша сборная точно победит, но вот счет предсказать никто не решался.

К слову, у Ирана свои поклонники тоже нашлись – видел несколько десятков рядов, заполненных студентами из этой страны. Они приготовили баннеры, а главным их любимчиком был вратарь Хоссейн Хоссейни. Вообще надо сказать, что Татарстан для иранцев как второй дом. Именно наша республика является базой и дипломатическим хабом России по взаимодействию с исламскими странами. Поэтому и игроки, и зрители оттуда чувствовали себя в Казани очень комфортно. Не случайно РФС на матч с Ираном выбрал именно Казань.

Атмосфера праздника сопровождала болельщиков весь вечер. Сначала это делала группа «Корни» – она выступила прямо у стадиона. А в самой чаше публику развлекала группа «Раса», которая, собственно, и выступила на открытии. На трибунах отмечаем несколько больших плакатов. Один из них гласил: «Россия. мы верим в вас».

Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

На трибунах для прессы отмечаем важное – стартовые составы для всех журналистов распечатаны на трех языках: татарском, русском и английском. Капитанская повязка, которую на эту игру надел Александр Головин, тоже сделана в тематике нашей гостеприимной республики.

«Ужасное поле в Казани»

За несколько секунд до выхода команд на поле на большом экране показали главного тренера сборной России Валерия Карпина – он был сосредоточен и, по обыкновению, потирал руки. Кстати, российский наставник вышел в элегантном пиджаке, а вот его визави Амир Галенои предстал перед публикой в куртке, из-под которой виднелась олимпийка.

Карпин совсем нас не удивил составом – мы понимали, что на Иран появятся все сильнейшие. Так и произошло – Головин, Батраков, Кисляк, Тюкавин, Глушенков. Было полное ощущение, будто команде сейчас предстоит играть стыковой матч за выход на крупный турнир, а не рядовую товарищескую встречу. У соперника были под вопросом Сердар Азмун и Мехди Тереми. Если помните, два дня назад Галенои не давал четкого ответа – выпустит или нет:

Матвей Кисляк Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Азмун и Тареми – важные игроки для сборной Ирана. Их присутствие для нас – позитив. Азмун не мог участвовать в чемпионате мира, но сейчас он вернулся. Надеемся, что его физическая форма позволит выступать в других матчах», – говорил иранский наставник.

В итоге оба появились на поле. Экс-рубиновец на 18-й минуте почти убежал на рандеву с Матвеем Сафоновым, но против него круто отработал Игорь Дивеев. А парой минут спустя «монегаск» Александр Головин подкараулил в штрафной точную передачу и уверенно отправил мяч в «домик» иранскому голкиперу – 1:0.

И если до этого наша сборная, возможно, где-то тушевалась, то потом как будто расправила крылья. Особенно выделялся левый фланг – там созидал Головин, и ему из глубины помогали Кисляк и Батраков. Болельщики на фан-секторе не отставали – зарядили «Катюшу», которую без преувеличения пел весь стадион.

Ключевым моментом первого тайма стал штрафной – за девять минут до конца первой половины иранцы сфолили недалеко от штрафной. К мячу примерялись Головин и Батраков. В итоге бил парень из «Монако» – четко в «паутинку». Про такие удары говорят: не берутся. И опять же, этот гол словно отнес нас в 2018 год – если помните, так же Саша забил Саудовской Аравии в первом матче того турнира. Или в Лигу Европы 2017 года против лондонского «Арсенала», когда он еще играл за ЦСКА. И что удивительно, в Казани ему не помешало даже «плохое поле» – 2:0.

Александр Головин с наградой лучшему игроку матча Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хотя даже после матча Головин снова «разнес» газон на «Ак Барс Арене»:

«Мы не очень хорошо играли. Но, опять же, нам не позволяло поле это делать. Поле в очень плохом состоянии. Тяжело было какой-то красивый футбол показывать», – сказал Головин.

Этими моментами сборная будто уверила нас в том, что во втором тайме мы увидим еще больше голов. И, возможно, голевых и красивых действий станет больше.

Шесть замен Карпина, прагматизм, победа

Но первый опасный момент во вторые 45 минут создает Иран – российские защитники переводят мяч на угловой. Камера в эти моменты «играет» с трибунами. Вот, например, показывают молодую пару с малюткой в коляске – ребенок спит даже под шум стадиона. На минуту, на игру пришло 34 362 человека. Согласимся, нам, казанским ценителям футбола, хотелось бы видеть такие же цифры и на играх «Рубина». Но пока только мечты.

Карпин за второй тайм сделал шесть замен. Вы бы слышали, как стадион аплодировал Головину! Это было что-то запредельное.

«Не удивил. Сыграл так, как может и должен», – сказал Карпин о Саше.

Сборные сделали по еще несколько моментов, но до голов больше так и не дошли – уверенные 2:0 от сборной России.

Валерий Карпин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С точки зрения результата все получилось: забили, сыграли на ноль, создали много хороших моментов. Если разбирать матч более детально, первый тайм мне понравился больше – он был более цельным. Во втором были нюансы и детали, которые нужно поправлять. У иранцев возникали возможности в контратаках, но Дивеев и Вахания их нейтрализовали. Ситуаций один в один не возникало. В целом – хороший матч», – резюмировал Карпин.

И тут, знаете, с одной стороны, во втором тайме могли дожимать и выигрывать крупнее, скажете вы. Но, как кажется, такая игра по счету дает не меньше оптимизма. Особенно учитывая, что о нашем возвращении говорят все больше и больше.

Впереди у национальной команды Намибия и Нигерия. Согласитесь, после участника чемпионата мира будто градус понизится. Но это еще одна возможность, чтобы эта обновленная за последние годы сборная влюбила в себя зрителей во многих городах нашей страны. И чтобы каждый в нашей стране, включая матч национальной сборной, мог повторить строчку из песни группы «Корни»: «Ты узнаешь ее из тысячи». Сборная доказала, что имеет свой почерк. Поскорее бы международная арена.