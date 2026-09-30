В Казани стартовал фестиваль иранской культуры. Татарстанцам расскажут о разных направлениях культуры государства. Первыми мероприятиями стали кинофестиваль и концерт национального оркестра.

«Для нас большая честь принимать такую представительную делегацию. Более 120 представителей сферы культуры и киноискусства приехали из Ирана сюда, в Казань. Сейчас стартует концерт в здании театра оперы и балета, а чуть раньше несколькими часами ранее мы уже открыли фестиваль иранской кинематографии. Я приглашаю всех жителей Казани, нашей республики и гостей посетить мастер-классы, которые будут проходить несколько дней, посмотреть кинокартины, послушать прекрасную музыку и тем самым стать намного ближе к нашей братской республике Иран», – отметил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Он подчеркнул, что Татарстан является примером сохранения межнационального мира и согласия, где все живут как большая дружная семья.

Для гостей концерта были исполнены песни на фарси под аккомпанемент национального оркестра, а также отдельные композиции с соло на национальных инструментах.

«Хотел бы сказать слова особой благодарности всем мастерам иранского искусства, которые приехали сюда, чтобы представить своё творчество. Это наши художники, деятели кино, мастера народных промыслов и народного прикладного искусства», – добавил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

Он подчеркнул, что Иран и Россия – великие державы, которые на сегодняшний день делают все, чтобы их народы сблизились.