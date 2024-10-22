Пезешкиан перед саммитом в Казани: БРИКС положит конец однополярному миру

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: president.ir

Взаимодействие стран — участниц БРИКС приведет к концу американского однополярного мира. Об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Казань на саммит организации в эфире телеканала IRIB.

«Главы государств, которые примут участие в этом саммите, представят свой взгляд на БРИКС, эта поездка может затмить американский однополярный мир. БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма», — выразил уверенность политик (цитата по ТАСС).

«Поездка проводится по приглашению дорогого Президента России господина Владимира Путина и представляет собой встречу [лидеров] стран — участниц БРИКС, которые стремятся построить многополярный мир», — подчеркнул Пезешкиан.

По мнению Президента Исламской Республики Иран, сотрудничество в БРИКС необходимо для «единства и сплоченности», а также для снижения зависимости от Соединенных Штатов и американского доллара.

Пезешкиан также добавил, что рассчитывает в ходе саммита «достичь хороших договоренностей в сфере энергетики, промышленности, торговли и туризма», а на его полях — провести переговоры с Президентом РФ, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.