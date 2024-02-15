Новый депутат Раиль Шамсутдинов войдет в состав Комитета Госсовета РТ по образованию

Новый депутат Государственного Совета Татарстана VI созыва Раиль Шамсутдинов войдет в состав парламентского Комитета по образованию, науке, культуре и национальным вопросам. Такое решение было принято на 51-м заседании Госсовета РТ.

«Наш новый депутат Раиль Шамсутдинов изъявил желание работать в Комитете по образованию, науке, культуре и национальным вопросам. И подал соответствующее заявление. Думаю, что подход правильный — по своей профессии он будет в этом комитете», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Кроме того, из состава Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию выведен Александр Тыгин. «Учтены численные изменения в составах этих комитетов», — отметил глава парламента.

Ранее ЦИК Татарстана передал Раилю Шамсутдинову вакантный мандат, который появился в связи со смертью депутата и гендиректор комбината «Майский» Ильшата Ганиева.

В январе председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин был назначен начальником Государственной жилищной инспекции РТ — главным государственным жилищным инспектором Татарстана. Сегодня Госсовет досрочно прекратил его депутатские полномочия.