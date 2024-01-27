Назначен новый руководитель Госжилинспекции Татарстана

Александр Тыгин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новым начальником Государственной жилищной инспекции РТ — главным государственным жилищным инспектором Татарстана стал Александр Тыгин, прежде бывший председателем Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

О назначении Тыгина главным государственным жилищным инспектором стало известно сегодня на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Помимо представления нового руководителя Госжилинспекции на совещании состоялись проводы старого — Сергея Крайнова, который занимал этот пост более пятнадцати лет, с 2008 года.

Upd. (8.48): Александр Васильевич Тыгин родился 18 мая 1973 года в Набережных Челнах. Окончил Уральский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит» (1994) и Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» (2004).

С 1995 по 2005 год проходил службу в органах Министерства внутренних дел РТ. В 2005-м — заместитель главы администрации по экономике, промышленности и финансовому анализу Зеленодольского района РТ и города Зеленодольска. В 2006-м — заместитель по экономике и промышленности руководителя исполкома Зеленодольского района.

С 2006 по 2007 год — председатель Контрольно-счетной палаты Зеленодольского муниципального района. В 2007-м — заместитель руководителя по экономике и промышленности, первый заместитель руководителя по экономике и промышленности — начальник Управления экономики, и. о. руководителя исполкома Зеленодольского района.

С 2007 по 2009 и с 2012 по 2013 год — руководитель исполкома Зеленодольского района. С 2009 по 2010 год — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. С 2010 по 2011 год — заместитель министра экономики РТ. С 2011 по 2012 год — заместитель генерального директора по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Холдинговая компания „Ак Барс“».

С 2013 по 2019 год — глава Зеленодольского района РТ и мэр Зеленодольска. С сентября 2019-го — депутат Государственного Совета РТ VI созыва, председатель Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.