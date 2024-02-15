Госсовет РТ досрочно прекратил депутатские полномочия Александра Тыгина

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Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия Александра Тыгина. Решение было принято на 51-м заседании парламента республики.

В январе председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин был назначен начальником Государственной жилищной инспекции РТ — главным государственным жилищным инспектором Татарстана.

«В связи с этим подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

От имени депутатов он выразил Тыгину благодарность за активную парламентскую деятельность и наградил его благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Татарстана.

Александр Васильевич Тыгин родился 18 мая 1973 года в Набережных Челнах. Окончил Уральский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит» (1994) и Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» (2004).

Депутатом Госсовета РТ VI созыва, председателем парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию был с сентября 2019 года.