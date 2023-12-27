Раиль Шамсутдинов стал новым депутатом Госовета Татарстана

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Новым депутатом Государственного Совета Татарстана VI созыва стал Раиль Шамсутдинов. ЦИК республики передал ему вакантный мандат, сообщается в Telegram-канале комиссии.

«Согласно положениям Избирательного кодекса РТ исполкомом регионального отделения партии „Единая Россия” в 14-дневный срок была предложена кандидатура Раиля Шамсутдинова», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 декабря, Госсовет РТ принял постановление о досрочном прекращении полномочий парламентария Ильшата Ганиева, который ушел из жизни 23 ноября. Депутат-единоросс и гендиректор комбината «Майский» скончался в возрасте 69 лет.

Кандидатура Шамсутдинова была поддержана на заседании президиума политсовета Татарстанского отделения партии «Единая Россия» 22 декабря. «Думаю, что многие его хорошо знают. Сегодня он работает помощником депутата Госдумы Рустама Калимуллина. Активно участвует во многих комиссиях, советах при президиуме регионального политсовета», — сказал тогда заместитель секретаря республиканского отделения партии и зампредседателя парламента Юрий Камалтынов.

Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев вручил Шамсутдинову депутатское удостоверение.

Раиль Шамсутдинов родился 1 октября 1984 года в селе Именьково Лаишевского района РТ. Окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Казанском федеральном университете. Является лидером общероссийского движения «Сильное Будущее России», региональным представителем Всероссийского сообщества наставников-просветителей.