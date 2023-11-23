Ушел из жизни депутат Госсовета Татарстана Ильшат Ганиев

Ушел из жизни депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор тепличного комбината «Майский» Ильшат Ганиев. Ему было 69 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«С чувством глубокой скорби сообщаю, что от нас ушел <...> патриот своего народа Ильшат Газимович Ганиев. Светлая память!» — написал руководитель муниципального образования.

В пресс-службе района «Татар-инфому» сообщили, что дата и место прощания с Ильшатом Ганиевым уточняются.

Ильшат Ганиев являлся депутатом Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, заслуженным работником сельского хозяйства России и Татарстана.

Родился будущий парламентарий 3 января 1954 года. С 1976-го по 1986 год работал в совхозе «Майский», занимал должности агронома по защите растений, старшего агронома по защите растений, начальника цеха № 3, заместителя главного агронома, главного агронома.

С 1986-го по 1989 год трудился в должности инструктора отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Татарского обкома КПСС. С 1989 года стал руководителем совхоза «Майский». С 2008 года — генеральным директором ООО «Тепличный комбинат «Майский».

В 2001 году Ганиев стал лауреатом государственной премии Татарстана. Награжден золотым орденом «Меценат» от Международного благотворительного фонда (2006), орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2016), медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой РТ и другими наградами.