Новые толчки и более 6 тыс. жертв: Минниханов поручил организовать сбор помощи Турции
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству республики начать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции. На призыв откликнулись бизнесмены, общественные деятели, обычные люди. Тем временем в Турции продолжаются толчки разрушительного землетрясения.
Координировать работу по сбору помощи поручили вице-премьеру Татарстана Лейле Фазлеевой
О поручении Рустама Минниханова организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции, сообщила руководитель пресс-службы Раиса Республики Татарстан Лилия Галимова.
«Организационные вопросы курирует вице-премьер Лейла Фазлеева. Во взаимодействии с Генеральным консулом Турции [Исметом Эриканом] она будет координировать предприятия республики по формированию предметов первой необходимости», — отметила Галимова.
По ее словам, в республике создан специальный банковский счет, куда можно перечислить деньги для помощи пострадавшим.
Реквизиты:
*Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»*
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
К/с 30101810000000000805
Назначение платежа: Помощь жителям Турции
«Необходима теплая одежда, электрические обогреватели, палатки»
Ранее вчера Генеральное косульство Турции в Казани объявило сбор гуманитарной помощи.
«Три Генконсульства Турции в России начали сбор помощи. В первую очередь необходима теплая одежда, электрические обогреватели, палатки, одеяла, внешние аккумуляторы. Турецкие авиакомпании готовы все это бесплатно перевезти», – прокомментировал Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.
Чтобы сбор гумпомощи не останавливался, в консульстве решили продолжить работу даже в выходные дни.
У входа в дипломатическое представительство организовали небольшой мемориал – сюда приносят цветы и игрушки в память о погибших. Там же разместили Книгу памяти – в ней все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки турецкому народу. Оставить записи можно будет всю неделю с 10 часов утра до 18 часов вечера.
«Вместе с братским народом Турции глубоко скорбим о тысячах погибших»
Соболезнования турецкому народу в связи с землетрясением выразили Депутаты Госсовета Татарстана. Сегодня утром Альберт Хабибуллин, Ринат Гайзатуллин и Римма Ратникова побывали в Генеральном консульстве Турецкой Республики в Казани, где по поручению Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина и от имени всего депутатского корпуса оставили запись в книге соболезнований по случаю землетрясения.
«С болью в сердцах узнали о мощнейших землетрясениях в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля. Мы вместе с братским народом Турции глубоко скорбим о тысячах погибших и десятках тысяч пострадавших в результате этой страшной стихии. Просим передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - написали парламентарии в книге соболезнований.
Депутаты отметили, что весь российский народ, будет оказывать народу Турции всестороннюю помощь и поддержку.
«Наши народы связаны исторически. В эти трагические дни еще ярче проявляются наши прочные связи и братские отношения». – сказал председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин
Депутат Госсовета Римма Ратникова рассказал, что по всей республике организованы пункты сбора помощи пострадавшим в Турции. «К сожалению, никто не застрахован от природных бедствий, поэтому наш человеческий долг - помогать друг другу в беде», - отметила она.
Генеральный консул Республики Турция в Казани Исмет Эрикан выразил признательность за оказанную помощь и слова поддержки. «Сегодня мы чувствуем, что все руководство и народ Татарстана вместе с нами, искреннее спасибо. Мы уверены, что вместе преодолеем страшные последствия катастрофы», - выразил надежду он.
На призывы о помощи отозвался один из крупных турецких бизнесменов проживающий в Казани, рассказал, что закупил крупную партию детских валенок.
«Я и еще несколько человек, объединились, чтобы оказать помощь. Там сейчас зима, очень холодно. Только я прошу, не публикуйте мое имя. Я просто помог, мне не нужна публичность», - попросил он.
«Наших соотечественников в республике не очень много, гораздо больше помощи поступает от других национальных общин»
К сбору помощи для пострадавших подключились и члены национально-культурной автономии турок Казани «Анадолу». Руководитель организации Тарык Доган рассказал, что ему поступает много звонков от желающих помочь. Пока всю помощь в виде теплых вещей и спальных принадлежностей они отправляют в Генконсульство Турции в Казани.
«Мы ждем, когда в консульстве откроют счет для сбора средств. Мы решили, что финансами помочь проще и быстрее. Мы распространим эту информацию по соцсетям. Всего в Татарстане на данный момент проживает более 3,5 тыс. выходцев из Турции. Наших соотечественников в республике не очень много, гораздо больше помощи поступает от других национальных общин», - поделился Тарык Доган.
Со слов руководителя автономии, среди членов «Анадолу» оказалось четыре человека, чьи родные пострадали при землетрясении в провинции Хатай. Их дома были полностью разрушены. Турецкая община сейчас делает все возможное, чтобы помочь своим землякам.
Молитвы о погибших и пострадавших
Жители Татарстана не только собирают вещи, но и молятся за тех, кто попал в беду. Молитва о пострадавших сегодня состоится в мечети «Карадениз» Высокогорского мухтасибата. Там будет совершен хатм Корана в память о погибших и для выздоровления пострадавших.
«Полное прочтение Священной Книги организуется Ассоциацией предпринимателей-мусульман РФ совместно с Центром подготовки хафизов Корана им. Усмана ибн Аффана при Казанском исламском университете», – сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.
После чтения Корана прихожане совершат коллективную молитву-дуа с просьбой о милости для жертв трагедии и скорейшего исцеления для раненых. К мероприятию могут присоединиться все неравнодушные мусульмане.
Акция начнется в 18:17. Будет организован чайный стол с пловом.
Сегодня в Турции произошли новые толчки силой 4,8 балла
Сегодня были озвучены новые данные о жертвах землетрясения в Турции – на данный момент насчитывается более 6 тыс. погибших. Травмы получили более 37 тысяч человек.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным с 1939 года. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, в том числе новые мощные толчки магнитудой 7,7.
Сегодня ближе к обеду в центральной части страны сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки, магнитудой 4,8 балла. Они отмечены в 85 км к северо-западу от города Кахраманмараш с населением 376 тыс. человек – эпицентра разрушительного землетрясения 6 февраля. Очаг залегал на глубине 40 км.