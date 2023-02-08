В центральной части Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 10.48 по местному времени в 85 км к северо-западу от города Кахраманмараш с населением 376 тыс. человек – эпицентра разрушительного землетрясения 6 февраля. Очаг залегал на глубине 40 км.

Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам турецкого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, число погибших выросло до 6 234, раненых – до 37 011.