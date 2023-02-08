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Происшествия
8 февраля 2023  10:20

Число жертв землетрясения в Турции достигло 6,2 тыс. человек

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Число жертв землетрясения в Турции достигло 6,2 тыс. человек
Фото предоставлено Александрой Кесе

В Турции землетрясение унесло жизни 6,2 тыс. человек, ранения и травмы получили свыше 37 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

«Погибли 6 234 человека и 37 011 граждан ранены на данный момент», — сказано в сообщении ведомства.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным с 1939 года. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам пострадавших от землетрясений Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями. 

Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции.

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