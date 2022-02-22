Новые правила сократили застройщикам Казани оформление разрешительных бумаг на полгода

У застройщиков Казани, работающих по проектам планировки территории, оформление разрешительной документации сократилось на полгода. Это произошло благодаря введенным в августе 2021 года Казгордумой новым правилам землепользования и застройки, сообщила на XII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва с участием Президента РТ главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Отмечу, что раньше в рамках разработки ппт (проекта планировки территории – прим. Т-и) отрабатывалось в основном только зонирование территории, и после межевания приходилось проходить процедуру согласования отклонений по предельным параметрам. Сейчас мы говорим, что если в составе проекта выполняется объемно-пространственная и функциональная модель застройки и строительство строго придерживается этой модели, то отклонение по предельным параметрам получать не нужно», – пояснила специалист.

Она также подчеркнула, что комплексное развитие территории с ориентацией на проект планировки территории (ппт) – это рабочий механизм совокупного подхода к строительству. И он не только определяет планировочную структуру застройки в пространстве, но и закладывает порядок развития территории во времени, конкретизируя этапы ее освоения. Иными словами, это гарантия профессионального подхода к организации пространства.

Главный архитектор города назвала в своем докладе восемь трендов, на которые в ближайшее время должна ориентироваться для своего дальнейшего развития Казань.

Среди них, напомним, сохранение ценности города при реновации территорий и объектов. Например, владельцу участка, на котором находится Казанский керамзитовый завод, уже предложили внедрить существующие объекты и промышленные механизмы предприятия в контекст новой застройки – сделать их изюминкой территории будущей жилой зоны.

Еще один тренд – системное видение Казани в связке с прилегающими районами, где на первый план выходят агломерационные процессы. По этому направлению разрабатывается концепция полноценной инфраструктуры для обслуживания водного (речного) транспорта от Чебоксар (Республика Чувашия) до Набережных Челнов и Жигулевска (Самарская область).

Кроме того, Институт развития города Казани займется разработкой концепции для установки возможных ограждений с учетом времени возведения городских кварталов, имеющихся пешеходных переходов и транспортных артерий. А также создаст концепцию подсветки столицы РТ, разделив город на световые зоны