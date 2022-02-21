Главный архитектор Казани: Реновация сделает керамзитовый завод изюминкой жилой зоны

Керамзитовый завод Казани, находящийся в промзоне на Аделя Кутуя, 153, может получить благодаря реновации вторую жизнь. Владельцу участка уже предложили внедрить существующие объекты и промышленные механизмы предприятия в контекст новой застройки, сделав их изюминкой территории будущей жилой территории. Об этом на XII сессии Казанской городской думы четвертого созыва рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Предложение по реновации Казанского керамического завода в жилую зону Фото: © скрин траснляции

Тренд на сохранение ценности города при реновации территорий и объектов Тухватуллина назвала одним из приоритетных для развития Казани в ближайшее время. В 2022 году должны быть созданы концепции для реновации территорий по улице Родины, Подлужная, полуострова Локомотив, иловых полей, а также предстоящего редевелопмента промзон и рынков Казани. Уже в разработке находятся концепции реновации территорий у речного порта Казани, Забулачья.

Существующее состояник Казанского керамического завода. Фото: © скрин трансляции

«Сохранение промышленной памяти места на неработающих производствах является второй задачей реновации территорий. На слайдах видно, насколько среда становится уникальной и в будущем может стать центром притяжения прогрессивных жителей прилегающих районов», – отметила главный архитектор города.

Предложение по редевелопменту рынка на улице Даурской Фото: © скрин трансляции

Реновация также ждет казанские рынки. Она позволит использовать их более активно, например, благодаря преобразованию их в гастрорынки (по примеру Усачевского рынка в Москве). Речь идет в том числе о несколько лет закрытом Чеховском рынке и рынке по улице Даурская.

«Такая трансформация может повысить привлекательность рынков и их востребованность в вечернее время. На слайдах вы видите как примеры возможного развития территории, так и уже реально разрабатываемые проекты», – обратила внимание Тухватуллина.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Еще один пример объектов для реновации в Казани – центральные тепловые пункты. Сейчас выведенных из эксплуатации таковых около сотни. Расположенные обычно внутри кварталов многоквартальной застройки, их целесообразно приспосабливать, сообщила Ильсияр Тухватуллина, в востребованные жителями самого квартала объекты – бассейны, подростковые клубы, библиотеки, объекты образования детей.

Центральный тепловой пункт, преобразованный в бассейн. Фото: © скрин трансляции

«На слайдах удачное преобразование центрального теплового пункта – зал для занятия борьбой и бассейн для грудничков (концептуальное предложение бассейна «Океанит» в Кировском районе – прим. Т-и). В прошлом году в поддержку этой идеи мы ввели местный норматив размещения внутри кварталов жилой застройки нежилых функций, обслуживающих жителей данного квартала. Надеемся, что благодаря этому таких примеров, как на слайде, станет гораздо больше», – отметила главный архитектор Казани.