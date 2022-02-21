В Казани введут правила подсветки улиц, зданий и городских пространств

Институт развития города Казани разработал концепцию принципов подсветки некоторых улиц в исторической части города и намерен распространить в ближайшее время эту практику на всю столицу Татарстана, разделив город на световые зоны. Об этом на XII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва с участием Президента РТ рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

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«Нами ведется разработка типологии городских пространств. В соответствии с национальным проектом “Жилье и городская среда” архитектурная подсветка влияет на индекс качества. Подсветка должна не только подчеркивать архитектуру в ночное время, но выделять акценты, создавать образы, сценарии взаимодействия объектов», – подчеркнула главный архитектор РТ.

Как сообщила Тухватуллина, одна из совместных задач Управления архитектуры Казани и Института развития города Казань – разработка дизайн-кода территории, то есть набора инструментов и простейших правил для визуального оформления объектов, объединенных одним характером и стилем.

«Дизайн-код коснется внешнего вида вывесок в историческом центре, казанской цветовой палитры зданий, городских акцентов, связующих нитей для архитектурной подсветки, размещения, арт-объектов, настенной живописи, а также качественной и в то же время типовой уличной мебели, туристической навигации», – конкретизировала главный архитектор Казани.

Одним из важнейших современных трендов в архитектуре и строительстве Тухватуллина также назвала сохранение ценности города при реновации территорий и объектов. Например, владельцу участка, на котором находится Казанский керамзитовый завод, уже предложили внедрить существующие объекты и промышленные механизмы предприятия в контекст новой застройки – сделать их изюминкой территории будущей жилой зоны.

Еще один тренд – системное видение Казани в связке с прилегающими районами, где на первый план выходят агломерационные процессы. По этому направлению разрабатывается концепция полноценной инфраструктуры для обслуживания водного (речного) транспорта от Чебоксар (Республика Чувашия) до Набережных Челнов и Жигулевска (Самарская область).

Кроме того, Институт развития города Казани займется разработкой концепции для установки возможных ограждений с учетом времени возведения городских кварталов, имеющихся пешеходных переходов и транспортных артерий.