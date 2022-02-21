Казань продумывает концепцию инфраструктуры речного транспорта от Чебоксар до Жигулевска

Институт развития города Казани, презентованный минувшей осенью на архитектурно-строительном форуме «Казаныш», работает над концепцией полноценной инфраструктуры для обслуживания водного (речного) транспорта от Чебоксар (Республика Чувашия) до Набережных Челнов и Жигулевска (Самарская область). Об этом на XII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва с участием Президента РТ Рустама Минниханова рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

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«Концепция полноценной инфраструктуры для обслуживания водного транспорта включает марины, заправки, объекты гостиничного сервиса, зимние стоянки судов и т.д. Отмечу, что объекты эти мы рассматриваем не только в пределах города, но и в увязке с прилегающими объектами Российской Федерации», – подчеркнула Тухватуллина.

Проект – пример тренда на системное видение Казани в связке с прилегающими районами, где на первый план выходят агломерационные процессы. Это направление главный архитектор Казани назвала одним из приоритетных для развития столицы Татарстана в ближайшее время.

Одним из важнейших современных трендов в архитектуре и строительстве Тухватуллина также назвала сохранение ценности города при реновации территорий и объектов. Так, по ее словам, владельцу участка, на котором находится Казанский керамзитовый завод, уже предложили внедрить существующие объекты и промышленные механизмы предприятия в контекст новой застройки – сделать их изюминкой территории будущей жилой зоны.

В 2022 году, к слову, должны будут быть созданы концепции для реновации территорий по улице Родины, Подлужная, полуострова Локомотив, иловых полей, а также предстоящего редевелопмента промзон и рынков Казани. Уже в разработке находятся концепции реновации территорий у речного порта Казани, Забулачья.