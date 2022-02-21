В Казани устанавливать заборы и ограждения начнут по специально разработанной концепции

Нормативы для установки возможных ограждений (заборов) с учетом времени возведения городских кварталов, имеющихся пешеходных переходов и транспортных артерий будут разработаны Институтом развития города Казани для внедрения их в ближайшей перспективе. Эта задача характеризует тренд на комплексный подход к озеленению и благоустройству территорий города, сообщила на XII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва с участием Президента РТ главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«В действующей нормативно-правовой базе отсутствуют требования по установке ограждений. Управлением архитектуры совместно с Институтом развития города запланирована разработка концепции, которая отобразит места возможной установки ограждений и их параметры. Концепция должна включать аналитическую часть, квартальные схемы, учитывающие типологию застройки, существующие пешеходные и транспортные связи. Результат данной концепции ляжет в основу разработки нормативной базы», — анонсировала главный архитектор города.

Кроме того, по ее словам, на основе градоэкологического каркаса Казани уже ведутся исследования типологии городской застройки и проектирование комфортных дворовых зон совместно с программой «Наш двор». Кроме того, презентованный минувшей осенью Институт развития города Казани создает карту размещения арт-объектов городского уровня.

«На ней мы определим не только место, но и предполагаемые габариты арт-объектов», — сообщила Тухватуллина.

Одним из важнейших современных трендов в архитектуре и строительстве Тухватуллина также назвала сохранение ценности города при реновации территорий и объектов. Так, по ее словам, владельцу участка, на котором находится Казанский керамзитовый завод, уже предложили внедрить существующие объекты и промышленные механизмы предприятия в контекст новой застройки — сделать их изюминкой территории будущей жилой зоны.

Еще один тренд — системное видение Казани в связке с прилегающими районами, где на первый план выходят агломерационные процессы. По этому направлению разрабатывается концепция полноценной инфраструктуры для обслуживания водного (речного) транспорта от Чебоксар (Республика Чувашия) до Набережных Челнов и Жигулевска (Самарская область).