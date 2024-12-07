Новошешминцы накануне Дня Героев Отечества провели концерт «За Россию» в поддержку СВО

Сотрудники и творческие коллективы Архангельского сельского Дома культуры в преддверии Дня Героев Отечества организовали и провели благотворительный концерт «За Россию». Все жители Слободы Архангельской живо откликнулись и пришли на концерт. При входе каждый желающий мог внести благотворительный взнос.

Все собранные средства направлены на приобретение 60 кг парафина для блиндажных свечей, девяти антидроновых покрывал для защиты от тепловизоров, четырех кровоостанавливающих турникетов, 60 перевязочных бинтов, а также на термоодеяла и газовые баллоны.

На сегодняшний день сотрудники Дома культуры и «Серебряные волонтеры» села Слобода Архангельская подготовили маскировочные сети, 750 пакетиков витаминного и фруктового чая, 125 блиндажных свечей, сшили 13 балаклав. Жители принесли 15 теплых одеял.

Все это в ближайшее время будет направлено нашим ребятам — защитникам, участникам спецоперации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры из Новошешминского района РТ отправили 200 подушек бойцам СВО.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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