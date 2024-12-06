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Волонтеры из Новошешминского района отправили 200 подушек бойцам СВО
Активисты из «Добро.Центра» села Горшково Новошешминского района продолжают шить подушки для участников СВО. На днях серебряные волонтеры отправили на передовую очередную партию — 200 штук.
Вместе с подушками бойцы получат простыни, одеяла, полотенца, наволочки, травяной душистый чай, сладкие гостиницы, пеленки и костыли.
Пошив подушек продолжается. Серебряные волонтеры из поселка Красный Октябрь специально для этого подготовили около тысячи наволочек.
«Все это там очень нужно, все востребовано, — говорит руководитель серебряных волонтеров Надежда Панфилова. — Огромное спасибо всем, всем кто от души принимает участие в сборе гуманитарной помощи для наших ребят на СВО. А им скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми!»
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.
Фото предоставлено волонтерами.
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