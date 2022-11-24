На территории Казанского Кремля начали устанавливать новогодние конструкции

На территории музея-заповедника «Казанский Кремль» начали устанавливать новогодние конструкции. Чтобы полностью смонтировать новогоднюю иллюминацию, потребуется не меньше двух недель. Коррективы в график вносятся из-за погоды – например ледяного дождя, который накануне прошел в Казани, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея.

«Это не быстрый процесс. Мы ожидаем, что конструкции полностью установят к концу следующей недели, но могут вмешаться и удлинить процесс природные факторы. Новых элементов в этом году не появится», – рассказали в музее-заповеднике.

Включить новогоднюю иллюминацию на территории Казанского Кремля планируется к 20-м числам декабря.

В прошлом году территорию музея-заповедника украсили световые арки, фигуры Барса и Зиланта, монтировать их начали также в 20-х числах ноября.

По планам до середины декабря Казань будет готова к Новому году, причем украсят ее без затрат из городского бюджета за счет помощи муниципальных предприятий. В 19 общественных пространствах города установят новогодние елки и разместят праздничную иллюминацию.

Напомним, впервые в этом году на территории Казанского Кремля для детей организуют новогоднюю елку. По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова, на нее пригласят учащихся 1-4 классов – детей военнослужащих и мобилизованных жителей республики. Детей постарше пригласят на республиканскую елку в «Татнефть-Арену».