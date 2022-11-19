Минниханов поручил пригласить детей участников СВО на Новый год в Казанский Кремль

Особое внимание при организации новогодних мероприятий нужно уделить детям участников военной спецоперации – как мобилизованных, так и добровольцев, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Кабмине РТ. Он поручил пригласить детей военнослужащих на крупные праздничные события.

«На республиканском уровне принято решение пригласить их на новогодние мероприятия: учащихся 5-11 классов – на республиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арене», учеников 1-4 классов – на новогодние представления в Казанском Кремле», – отметил Минниханов.

Он также призвал не обойти вниманием тему новогодних каникул, сообщает пресс-служба Президента РТ. «Необходимо организовать отдых детей на зимних каникулах, подготовить спортивные и культурные мероприятия», – подчеркнул руководитель республики.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвали более 300 тыс. резервистов. 31 октября Минниханов объявил, что Татарстан выполнил задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации граждан.