До середины декабря Казань украсят к Новому году без затрат из городского бюджета

К празднованию Нового года Казань украсят на том же уровне, что и годом ранее – в столице Татарстана установят столько же новогодних иллюминаций, однако при этом средства из бюджета города тратить не будут, сообщил сегодня журналистам председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов. По его словам, город будет украшен силами муниципальных предприятий.

Украшения для города в течение всего года хранились на специализированных складах, сейчас их достают, ремонтируют и уже начинают постепенно устанавливать, рассказал Саляхутдинов. Так, на улице Баумана и в парке «Черное озеро» уже начался монтаж арок и световых конструкций.

Все световые украшения города будут установлены и включены до середины декабря, однако открытие крупных площадок запланировано на более поздние сроки. «Улицы Баумана и Кремлевская, парк “Черное озеро”, Центральная елка, Булак, ну и по городу очень много локаций небольших раскидано», – рассказал председатель КВБ.

Кроме того, по его словам, в Казани украсят 15 парков, в том числе – центральный парк культуры и отдыха, Горкинско-Ометьевский лес, «Черное озеро», «Крылья Советов», «Калейдоскоп», «Континент», парк в поселке Дербышки, парк Урицкого, «Комсомолец», сквер Тинчурина, Лядской сад, сквер «Белые цветы», бульвар по улице Фучика.

«В наш адрес поступает очень много вопросов о том, как будет украшен город в этом году. Мы решили, что не можем оставить казанцев без праздника, а особенно праздника ждут дети. Не секрет, что Новый год – это семейный праздник, который сближает семьи и людей», – заключил спикер.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Москвы по итогам опроса горожан решили не устраивать по случаю Нового года салюты и большие концерты, но не отказываться полностью от праздничных мероприятий.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поручил особое внимание при подготовке к новогодним мероприятиям уделить детям участников военной спецоперации – их по его поручению пригласят в Казанский Кремль на театрализованные представления, а также на республиканскую елку в «Татнефть-Арену».