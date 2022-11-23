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Ру Тат
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Общество
23 ноября 2022  14:16

19 парков с иллюминацией и 13 елей: Казань начали украшать к Новому году

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Казанские парки начали украшать к Новому году. В 19 общественных пространствах появится праздничная иллюминация, а в 13 из них к тому же установят и украсят новогодние елки, сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Сейчас рабочие приступили к монтажу светящихся звезд в парке имени Горького, стробоскопов на деревьях и иллюминации в парке «Черное озеро». Кроме того, завершилось украшение стен КЦ «Московский» на территории парка имени Урицкого.

Как сообщает дирекция, планируется, что работы завершатся через месяц.

Напомним, что в этом году Казань будет украшена к Новому году без привлечения новых средств из бюджета. Прошлогодние украшения уже достали со специальных складов и после необходимого ремонта устанавливают на городских улицах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что при организации новогодних мероприятий важно уделить особое внимание детям участников СВО. Так, он поручил пригласить школьников на новогодние елки в «Татнефть Арене» и на представления в Казанском Кремле.

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

#Новый год #новогодние украшения
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