В Казанском Кремле начали монтировать новогоднюю иллюминацию

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

На территории Казанского Кремля начали монтаж конструкций новогодней иллюминации. Рабочие установили первые арки над проездом между зданием Юнкерского училища и Присутственных мест.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как сообщили ИА «Татар-информ» в администрации музея-заповедника, новогодняя иллюминация будет аналогична прошлогодней. Рабочие смонтируют арки, фигуры Барса и Зиланта.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Установку конструкций новогодней иллюминации планируют завершить к 10-15 декабря, тогда же ее начнут включать с наступлением темного времени суток», — рассказала информагентству

начальник отдела коммуникационного маркетинга музея-заповедника «Казанский Кремль» Альфия Мушарапова.