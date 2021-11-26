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Казань
26 ноября 2021  10:36
Оксана Романова

В Казанском Кремле начали монтировать новогоднюю иллюминацию

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В Казанском Кремле начали монтировать новогоднюю иллюминацию
Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

На территории Казанского Кремля начали монтаж конструкций новогодней иллюминации. Рабочие установили первые арки над проездом между зданием Юнкерского училища и Присутственных мест.

 

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как сообщили ИА «Татар-информ» в администрации музея-заповедника, новогодняя иллюминация будет аналогична прошлогодней. Рабочие смонтируют арки, фигуры Барса и Зиланта.

 

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Установку конструкций новогодней иллюминации планируют завершить к 10-15 декабря, тогда же ее начнут включать с наступлением темного времени суток», — рассказала информагентству
начальник отдела коммуникационного маркетинга музея-заповедника «Казанский Кремль» Альфия Мушарапова.

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