Новая Зеландия присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Новая Зеландия присоединилась к установленному «Большой семеркой» максимуму цен на российскую нефть и ввела ряд новых санкций против РФ. О принятии ограничительных мер заявил министр иностранных дел и торговли Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В частности, очередные рестрикции затронули 45 физических и 16 юридических лиц. Сообщается, что эти люди и компании «создавали условия для обхода санкций» или «содействовали закупке и передаче военной техники».

Кроме того, Новая Зеландия детализировала ограничения на экспорт ряда товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

Санкции против девяти попавших в черный список персон начнут действовать с 1 марта. В их число попали оказавшийся в России после обмена пленными и удерживаемыми лицами украинский политик Виктор Медведчук, а также родственники бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки и бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова.

Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России.

Потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. На нефтепродукты порог составляет 100 и 45 долларов — его величина зависит от категории нефтепродуктов. Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Впрочем, затем он разрешил поставлять нефть в дружественные страны, не обращая внимания на потолок цен.