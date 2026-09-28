Новая роль в команде Татарстана: каким был путь Абдулганиева к посту спикера

Сегодня экс-бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев избран Председателем Госсовета РТ. Рассказываем, как складывался его карьерный путь и какие напутственные слова сказал Раис РТ Рустам Минниханов.





Фарид Абдулганиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кандидатуру Абдулганиева выдвинула «Единая Россия»

В начале заседания Госсовета Татарстана выступил заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов как руководитель фракции «Единая Россия». Он сообщил, что депутаты, входящие в нее, решили выдвинуть экс-бизнес-омбудсмена, избранного в сентябре депутатом Госсовета Фарида Абдулганиева на пост председателя республиканского парламента.

Камалтынов зачитал его биографию и дал краткую характеристику от себя.

Юрий Камалтынов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фарид Султанович хорошо нам всем известен. Вместе мы работаем по многим очень вопросам. Надо отметить хорошие организаторские способности, профессиональный подход к рассмотрению вопросов, которые перед ним ставятся. Он принимал активное участие в успешной реализации большого количества программ по экологии, по развитию малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан. Поэтому не вижу необходимости много говорить. Предлагаю избрать Абдулганиева Фарида Султановича», – заявил Камалтынов.

Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Сохраняя традиции, приумножать достигнутое»

Сам Абдулганиев, выступая перед депутатами Госсовета Татарстана, назвал своей задачей сохранение парламентских традиций и развитие достигнутых результатов.

Он поблагодарил Раиса республики Рустама Минниханова за возможность работать в команде Татарстана, избирателей Высокогорского и Атнинского районов – за доверие, а депутатов фракции «Единая Россия» – за выдвижение его кандидатуры на пост Председателя Госсовета.

Абдулганиев напомнил, что неоднократно выступал в парламенте и на заседаниях профильных комитетов. Теперь, получив депутатский мандат, он и сам будет работать над законодательством.

По его словам, за вековую историю татарстанского парламентаризма была создана правовая основа для развития республики, ее социально-экономических успехов, гражданского мира и согласия. Многие республиканские законы становились модельными и служили основой для федеральных правовых актов. Вклад депутатов Татарстана в укрепление единого правового поля страны отмечали на федеральных и международных площадках. Обращаясь к Фариду Мухаметшину, Абдулганиев подчеркнул его заслуги в этой работе.

«Сегодня важно не только сохранить эту высокую планку, но и идти вперед, отвечая вызовам времени – сохраняя традиции, приумножать достигнутое. В этом я вижу свою задачу», – заявил Фарид Абдулганиев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Абдулганиев призвал подкрепить законами задачи из послания Минниханова

Отдельно он остановился на задачах, которые Минниханов поставил в оглашенном сегодня послании Госсовету. Решать их депутатам предстоит вместе с Правительством, муниципалитетами и гражданским обществом.

Среди приоритетов Абдулганиев назвал развитие экономики и снижение ее зависимости от отдельных отраслей, поддержку реального сектора, предпринимательства и сельского хозяйства. Он также отметил развитие человеческого капитала, демографическую политику, помощь ветеранам СВО, безопасность граждан, технологическое лидерство, инновации и укрепление традиционных ценностей.

«Решение всех этих стратегических задач должно сопровождаться конкретными законами», – подчеркнул он.

Абдулганиев также напомнил, что 2027 год объявлен в республике Годом Минтимера Шаймиева. Он поблагодарил первого Президента Татарстана за служение республике и назвал его архитектором особой «модели Татарстана», основанной на межнациональном и межконфессиональном мире и согласии.

В завершение выступления депутат обратился к словам татарского просветителя Хади Максуди, день рождения которого отмечается сегодня. Абдулганиев напомнил, что Максуди родился на территории современного Высокогорского района, жители которого поддержали его на выборах.

«Избранник народа – это не тот, кто получил власть и статус. Это тот, кто взял на себя ответственность за судьбу каждого доверившегося ему человека», – привел он слова просветителя.

Абдулганиев предложил считать их ориентиром депутатской работы на благо Татарстана и заявил, что готов вместе с коллегами нести эту ответственность.

Ильшат Аминов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Историю и традиции своего народа нужно сохранять и развивать»

Депутат Госсовета РТ, генеральный директор телеканала «ТНВ», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов задал вопрос на татарском языке. Он отметил, что Абдулганиев известен работой в экономической сфере и как специалист, который много занимается цифрами. Депутат подчеркнул, что руководителю парламента важно разбираться также в вопросах образования, истории, культуры и родного языка.

«Конечно, мне приходилось много работать с цифрами, но моя мама работала учителем татарского языка. Я вырос, слушая татарский язык и татарскую литературу. Позже, когда собирался в школу, по утрам слушал татарские песни на концертах и научился играть на гармони», – поделился воспоминаниями Председатель Госсовета.

Он также рассказал, что в молодости возвращался в деревню с гармонью и участвовал в традиционном сборе полотенец.

Абдулганиев отметил, что его дети активно участвовали в татарском хоре «Сөембикә». Сам он посещает выставки и татарский театр.

«Думаю, историю, литературу, традиции и обычаи своего народа нужно, во-первых, знать, во-вторых, сохранять и, в-третьих, развивать. Думаю, мы должны жить и работать этим», – подчеркнул Абдулганиев.

Артур Абдульзянов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абдульзянов отметил помощь Абдулганиева бизнесу в период пандемии

Кандидатуру Фарида Абдулганиева поддержал и руководитель депутатской группы «ТНВ» Артур Абдульзянов. Он рассказал, что давно знаком с ним по совместной работе в сфере защиты прав предпринимателей, и отметил его целеустремленность, дальновидность, работоспособность и умение ладить с людьми.

По словам депутата, взаимодействие бизнес-сообщества с институтом уполномоченного помогало предпринимателям добиваться защиты своих прав. Особенно важной эта поддержка была в период пандемии.

«В пандемию, когда было 17 тыс. вопросов, был оперативно создан штаб, была горячая линия, это была действительно большая помощь для предпринимателей», – заявил Абдульзянов.

Депутат подчеркнул, что на посту председателя Госсовета Абдулганиеву предстоит учитывать интересы всех жителей республики.

«Нужно понимать, что голос теперь не только предпринимателей, нужно слушать голос наших граждан, граждан нашей республики», – сказал он.

Абдульзянов также сообщил, что депутатская группа «ТНВ» единодушно поддержала кандидатуру Абдулганиева. По его словам, опыт и знания кандидата помогут развитию Татарстана и повышению качества жизни его жителей.

За избрание Абдулганиева проголосовал 81 депутат, один – против

За кандидатуру Абдулганиева проголосовал 81 депутат. Один был против. Раис Татарстана Рустам Минниханов пожелал хорошей работы новому Председателю Государственного Совета республики Фариду Абдулганиеву после его избрания на новый пост.

«Фарид Султанович прошел хороший путь: и в городе поработал, и в министерствах. Очень много сделал в рамках поддержки малого и среднего бизнеса», – отметил Минниханов.

Он добавил, что любая работа требует нужных компетенций, которые Абдулганиев сможет получить, в том числе и с помощью Почетного Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, а также опытных заместителей.

«Нам всем слаженно работать во благо, какую бы партию ни представляли. Ведь для простых людей это ничего не значит. Главное, чтобы мы работали во благо нашей республики», – заключил Минниханов.

Владимир Леонов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

От школьного старосты до экономиста

Фарид Абдулганиев родился в Казани 13 марта 1976 года в семье военного. В этом году Абдулганиев отметил 50-летний юбилей.

Известно, что будущий чиновник с отличием окончил Экологический лицей в Казани. Уже тогда он продемонстрировал задатки лидера: Абдулганиев был школьным старостой.

Высшее образование получил в Казанском финансово-экономическом институте, а в 1998 году получил специальность «экономика». Кстати, Абдулганиев учился на одном потоке с нынешним министром по делам молодежи и спорту Владимиром Леоновым.

Продолжил образование Абдулганиев в Московской школе управления «Сколково», где получил степень MBA.

Он убежден, что в работе важно учитывать и международный опыт, и российскую специфику в зависимости от конкретной задачи. Об этом он сказал в январе 2019 года в интервью Андрею Кузьмину.

«Побеждает тот, у кого больше знаний и навыков. Этот процесс никогда не должен останавливаться», – говорил тогда Абдулганиев.

В 2014 году Абдулганиев защитил докторскую диссертацию в Казанском федеральном университете (КФУ) и стал доктором экономических наук. В своей работе он исследовал, как меняется экономическое пространство в условиях перехода к постиндустриальному технологическому укладу.

Фарид Абдулганиев ведет научную деятельность, Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист России и Республики Татарстан. Он преподает на кафедре «Государственное и муниципальное управление» в КФУ.

Как отстоял бренд «Третья столица России»

В официальных биографиях чуть ли не первым местом работы фигурирует исполком Казани, но до этого, с 2001 по 2005 год, Фарид Абдулганиев успел поработать исполнительным директором городского фонда «Правопорядок», который помогал семьям сотрудников МВД и МЧС.

В 2006 году Фарид Абдулганиев занял пост заместителя председателя комитета экономического развития исполкома Казани. Он отвечал за презентацию Казани на межрегиональных и международных выставках и форумах.

Абдулганиев был в числе тех, кто отстоял и закрепил за Казанью звание «третьей столицы России». Он не только предложил этот бренд, но и обосновал его, опираясь на конкретные социально-экономические показатели города.

В 2007 году город использовал этот слоган на Международной выставке-ярмарке коммерческой недвижимости MIPIM в Каннах.

Слоган оказался не разовой рекламной идеей, а у Казани возник конкурент в виде Нижнего Новгорода.

«Когда появилась информация, что власти Нижнего Новгорода тоже хотят зарегистрировать бренд «Третья столица России», руководством Казани было принято упреждающее решение о регистрации соответствующих знаков, и мы приступили к действиям. В результате наша приоритетная справка оказалась там на несколько дней раньше», – говорил Абдулганиев «Татар-информу» в апреле 2009 года.

В 2009 году Казань зарегистрировала товарные знаки «Третья столица России», «Russia’s third capital», «Третья столица» и другие.

«Узнаваемость Москвы и Санкт-Петербурга за рубежом не вызывает вопросов. А о том, что есть такой город Казань, знают далеко не все. Наша цель – продемонстрировать мировому сообществу, что в России есть еще один город, не менее интересный, – Казань», – сказал тогда Абдулганиев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как Абдулганиев задал высочайшие стандарты в Деревне Универсиады

В декабре 2009-го мэр Казани Ильсур Метшин представил Абдулганиева как мэра возводимой Деревни Всемирной летней Универсиады – 2013.

«Таким образом, в Казани стало два мэра», – приводил слова Метшина «Коммерсантъ».

«Перед мэром универсиадской Деревни стоят большие задачи по организации работы всей структуры. Масштабность задачи подчеркивает уже тот факт, что в дни студенческих Игр в Деревне будет жить 14 тысяч гостей – спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала», – пояснил казанский градоначальник.

Абдулганиева назначили заместителем гендиректора исполнительной дирекции «Казань 2013» и мэром Деревни Универсиады в 2009 году, когда никакой Деревни еще по сути не было. Заселение первого пускового комплекса студентами КФУ началось только в августе 2010 года. Впоследствии в ведомстве Абдулганиева находились 28 жилых домов общей вместимостью более 14,5 тысячи человек.

Уже после проведения Универсиады он вспоминал, что эта трехлетняя фора позволила отшлифовать нюансы и полностью реализовать проект, как он задумывался.

«В первый год решались основные технические вопросы. В точности как для жильцов в новом доме, просто предстояло разобраться: что, где и почему? Была создана структура новой организации. Часть служб была выведена на аутсорсинг. Получилось дешевле при неизменном контроле. Параллельно приступили к подбору, подготовке и тестированию персонала», – рассказывал «Казанским ведомостям» Абдулганиев.

По сути, Деревня Универсиады – это был город в городе. Здесь создана инфраструктура, необходимая для комфортного проживания студентов и спортсменов: современный медицинский центр, центр общественной безопасности, пункты общественного питания, проката спортивного инвентаря, супермаркет, почта, аптека и даже салон красоты.

С 2010 года Деревня Универсиады является домом для тысяч студентов Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Поэтому важно было сохранить инфраструктуру в идеальном виде к приезду гостей и спортсменов.

Для этого при Абдулганиеве был заведен свод правил, которые студенты должны были неукоснительно соблюдать, иначе дальнейшее проживание было под вопросом. Огороженная территория, попасть на которую можно только по пропускам и только до «комендантского часа» в 23:00. Курить и пить алкоголь запрещено. Шуметь и ходить друг к другу в гости после 22:00 нельзя. Вешать что-либо на стены в комнатах недопустимо.

Каждую неделю старостами домов проводились рейды по чистоте в комнатах, а за неоднократный беспорядок или грязь могли и выселить. На лето большая часть студентов выселялась, разъезжалась в родные города, а в сентябре было заселение по новой.

Тактика сработала, и благодаря регулярному контролю долгое время удавалось обходиться без косметического ремонта.

Кроме того, на Абдулганиеве была ответственность за безопасность объекта и проживающих в Деревне. В интервью МЧС в 2011-м он рассказывал, как базовым навыкам пожаротушения обучали не только специалистов, но и буквально каждого сотрудника.

«ЧС происходят в бытовое время, поэтому каждый наш сотрудник: комендант, кастелянша, заведующая студенческим общежитием – все они должны владеть базовыми навыками пожаротушения и профилактики возгораний. Поэтому такие обучающие мероприятия у нас носят системный характер. Мы несем ответственность за каждого проживающего в нашей Деревне», – говорил мэр Деревни.

В апреле 2013-го Фарид Абдулганиев получил символические ключи от Деревни Универсиады.

«Заверяем, что мы широко раскроем двери этого дома, где поселятся участники Универсиады, и сделаем все, чтобы сделать их проживание максимально уютным, комфортным и гостеприимным», – сказал он тогда на торжественной церемонии.

Кстати, с гостеприимством связаны разные курьезные случаи. Например, Абдулганиев рассказывал, как персонал приходилось буквально учить улыбаться и правильно встречать иностранцев.

«Мы столкнулись с нашим особым, российским менталитетом, – отмечает Абдулганиев. – Положа руку на сердце, признаем: мы пока не всегда готовы оказывать сервис на высоком уровне. Начинать пришлось с того, чтобы научить… улыбаться. Обратите внимание, когда будете подходить на ресепшен в российских гостиницах. Даже вышколенный персонал порой стоит с такой кислой миной», – говорил «Казанским ведомостям» осенью 2013-го мэр Универсиады.

Но весь персонал старался сделать так, чтобы гости остались довольны и комфортно провели время на территории Деревни. Приходилось сглаживать углы и находить компромиссы.

«Прибыла делегация из Южной Кореи – 250 человек, встречаем. И вдруг они дружно насупились и заявили: «Не будем заезжать!» Движение транспорта на въезде в Деревню парализовано, идем к ним: «Почему? В чем дело?» – «Вы нам запрещаете есть нашу еду», – рассказывал мэр.

Дело было в том, что проносить еду было запрещено из соображений безопасности. Тем более что работала столовая Игр.

«Знаю, кухня отличная, нам об этом с удовольствием говорили все участники Универсиады. Заходят, молча пробуют. «Да, очень вкусно, еда нормальная», – соглашаются. «Так заезжайте же!» Опять двадцать пять: «Нет, не будем...» – рассказывал Абдулганиев.

Оказалось, что они специально привезли мясо, приготовленное по своему рецепту, которое считали необходимым есть для сил перед соревнованиями. В итоге для них нашли компромисс: спортсмены жили в Деревне, а свое мясо хранили и ели в отдельной квартире.

Опыт работы мэром Деревни Универсиады был связан с большим количеством участников и структур, жесткими сроками и масштабной инфраструктурой. Подход Абдулганиева к управлению базировался на принципах открытости, ответственности и заботы о людях.

Ильнур Рахимов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Его коллеги в то время говорили, что мэр редко повышал голос, но умел менять тембр и подбирать слова так, что его все равно было практически невозможно не слушать.

Абдулганиев вошел в историю как первый мэр Деревни Универсиады в Казани: он занимал этот пост до сентября 2015-го. Ильнур Рахимов, ставший следующим мэром Деревни Универсиады, спустя годы называл стандарты Абдулганиева «высочайшими» и рассказывал, что одна из его главных задач – сохранять стандарты эксплуатации, заложенные именно Абдулганиевым.

Универсиада в Казани получила высокую оценку участников и гостей. Важно, что Деревня Универсиады продолжает работать как студенческий кампус и наличие общежития такого уровня привлекает абитуриентов в казанские вузы. Работу Абдулганиева над одним из ключевых объектов Игр оценили и пригласили на работу в Правительство Татарстана на пост министра.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что осталось после работы в Минэкологии

В 2015 году Абдулганиев возглавил Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. Это назначение для некоторых стало неожиданностью. Казалось, что Абдулганиев с его экономическим высшим образованием далек от вопросов экологии и окружающей среды.

Годы его работы в республиканском ведомстве были направлены на то, чтобы привлечь детей к природоохранной работе. Абдулганиев в очередной раз, как и в Деревне Универсиады, и в исполкоме Казани, действовал дальновидно.

Экообразование среди школьников продвигал республиканский конкурс «Школьный экопатруль». Его придумал не Абдулганиев, конкурс проводится с 2014 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, но при новом министре инициатива набрала обороты.

Для участия в конкурсе учащиеся используют мобильное приложение «Я-школьник», где фиксируют обращения с отходами, присылают фото и видео. За выявленные нарушения дети получают баллы, а информация передается экологам для устранения проблем.

Проект существует уже 11 лет, и за это время школьники направили более 55 тыс. сообщений о свалках, что помогло специалистам их устранить и не допустить новых.

Благодаря усилиям Абдулганиева было достроено здание экологического лицея (школы № 3), которое оставалось недостроенным с 1991 года. Инициативу министра поддержал Минниханов, а Абдулганиев курировал ход строительства, проводил штабные совещания, стараясь найти компромисс между пожеланиями учеников и учителей.

К новому 2017 учебному году лицей открылся, а Абдулганиев вновь показал, что ему важно не только запускать проекты для текущих задач, но и создавать базу для развития в более отдаленной перспективе. В школе были открыты «экологические классы», которые работают и поныне.

Много внимания было уделено водным ресурсам: министерство Абдулганиева активно участвовало в подготовке к реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», провело разведку пресных подземных вод в Лаишевском районе Татарстана. По сути, это резервный стратегический запас чистой воды, способный обеспечить чистой водой весь город Казань.

При Абдулганиеве впервые определили границы водоохранных зон Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Теперь границы водных объектов «на замке», а строительство новых объектов вдоль водных объектов возможно только строго в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Будучи министром, он инициировал несколько реформ для повышения эффективности экологического надзора. Одним из главных проектов стала «Цифровая экология», благодаря которой большинство процедур взаимодействия бизнеса с контролирующими органами перевели в электронный формат.

В феврале 2018 года Фарид Абдулганиев получил новую должность – министра экономики Татарстана. Премьер-министр РТ Алексей Песошин напомнил о достижениях экс-главы Минэкологии региона Фарида Абдулганиева.

«Проделана большая работа с федеральным центром, начата реализация проекта по решению экологических проблем водоохранных зон Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, развиваются системы «Народный контроль» и «Школьный экопатруль», – сказал тогда татарстанский Премьер.

Фото: © «Татат-информ»

Как получил должность, о которой мечтают все экономисты

О своем назначении на пост министра экономики РТ Абдулганиев в интервью Андрею Кузьмину говорил так:

«Я уже был членом Правительства РТ, работал министром экологии. Для меня как для экономиста здесь, конечно же, комфортнее, поскольку мое базовое образование экономическое. Я окончил наш финансово-экономический институт, работал экономистом, заместителем председателя Комитета экономического развития города Казани».

По признанию самого Абдулганиева, назначение стало для него интересным вызовом, к которому он шел и о котором, наверное, мечтают экономисты. На этом посту он курировал разработку и реализацию Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Министерству, по словам самого Абдулганиева, предстояло определить точки роста и осознанно подходить к тем отраслям, которые не дают такого роста.

Одним из трендов 2019-го, когда Абдулганиев работал министром экономики РТ, стали самозанятые. Татарстан стал одним из четырех «пилотных» регионов страны (наряду с Москвой, Московской и Калужской областями) по апробированию налога на профессиональный доход, так называемого налога для самозанятых. Министр отмечал тогда, что основной целью при регистрации самозанятых является вовлечение людей, налогоплательщиков в легальные взаимоотношения с государством, своими партнерами и клиентами.

При Абдулганиеве появилась инфраструктура для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) через централизованное предоставление кредитов, что облегчило доступ предпринимателей к финансированию. Все услуги по поддержке бизнеса собрали в одном здании – в «Доме предпринимателя».

В то время в Татарстане начал развиваться e-commerce, то есть еще до ковидных времен, когда россияне распробовали онлайн-доставки. Так, например, свой респект Абдулганиеву высказывала основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким на встрече в Казани в 2024-м.

«Огромное спасибо Фариду Султановичу и Рустаму Нургалиевичу Минниханову за то, что они в 2019 году предложили нам здесь построить первый в нашей истории региональный логистический комплекс. С тех пор наша дружба только укрепляется с каждым годом», – сказала Ким.

На период работы Абдулганиева пришелся всплеск инвестиций в моногорода республики, город Менделеевск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), по всей республике активно развивались промышленные парки. На момент 2020 года в республике было создано 100 промышленных парков и площадок.

При Абдулганиеве удалось добиться рекордного за всю историю показателя доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) Татарстана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как помогал бизнесу пережить пандемию и санкции

В феврале 2020 года Минниханов назначил своим помощником Абдулганиева, до этого занимавшего должность министра экономики Татарстана. На посту главы министерства его сменил экс-председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

В марте Абдулганиев стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике, оставаясь при этом помощником Президента РТ.

Должность бизнес-омбудсмена появилась в Татарстане в 2013 году, до этого должна существовала только на федеральном уровне и занимал ее Борис Титов.

Вступая в должность, новый бизнес-омбудсмен не знал, какие вызовы готовит ему будущее. На фоне пандемии коронавируса бизнес оказался в тяжелейшей ситуации, а основным инструментом общения с предпринимателями стали онлайн-консультации.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов еженедельно проводил онлайн-встречи, на которых разбирались обращения и предложения предпринимателей. На одном из таких совещаний в повестке оказалось сразу 36 вопросов от бизнеса. Вместе с представителями профильных ведомств каждый из них детально разбирали и искали решения, чтобы помочь предпринимателям сохранить свое дело.

На одной из таких онлайн-встреч один из сервисов доставки предложил бесплатно доставлять продукты отдельным категориям жителей. Для предпринимателей это стало возможностью сохранить заказы и хоть частично компенсировать падение спроса.

Татарстан одним из первых в стране начал поэтапно снимать коронавирусные ограничения. Постепенно возобновили работу кафе, рестораны, магазины и другие предприятия, что стало важной поддержкой для бизнеса.

В период пандемии появилась горячая линия уполномоченного, начал работу телеграм-канал «Деловорот», где публиковались визуальные памятки, чек-листы и алгоритмы действий для предпринимателей.

В 2021 году бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев запустил свой канал на YouTube. Под общей темой «Продавать на маркетплейсах как дышать» выходили ролики, в которых предприниматели делились опытом выхода на электронные площадки, а эксперты развенчивали мифы о «сложностях» онлайн-продаж.

Следующим вызовом стала отмена ЕНВД. Совместно с министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым Абдулганиев предложил изменить параметры патентной системы, что позволило предпринимателям перейти на новый режим налогообложения без значительных потерь.

После введения санкций одной из главных проблем стала логистика. При координации Абдулганиева были запущены ускоренные железнодорожные маршруты между Владивостоком и Казанью и организованы перевозки через крупнейшие морские порты.

Уже на посту бизнес-омбудсмена Абдулганиев продолжил развивать электронную торговлю: Татарстан начал активно привлекать маркетплейсы и помогать местным предпринимателям выходить на онлайн-площадки.

«Самое главное для нас то, что татарстанские производители имеют возможность выйти на большие рынки. Результаты мы уже видим. За девять месяцев (2021 года) оборот электронной торговли у нас вырос в пять раз», – сказал Рустам Минниханов на открытии оптово-распределительного центра компании «Озон» под Зеленодольском.

Отдельным направлением стало снижение административного давления. В Татарстане перешли от преимущественно проверочного подхода к профилактическим мероприятиям, а в районах появились представители уполномоченного по защите прав предпринимателей.

По словам Абдулганиева, если в 2020 году жалобы на действия контрольно-надзорных органов составляли 42% всех обращений, то в 2025-м таких жалоб не поступило.

В 2025 году федеральные контрольно-надзорные органы усилили проведение в Татарстане профилактических визитов – без штрафов, с целью подсказать предпринимателям, как соблюсти закон. Количество вынесенных предостережений снизилось на 20% по сравнению с 2024 годом.

Татарстан поднялся с 60-й на вторую строчку в рейтинге снижения административного давления среди регионов России. По количеству жалоб на уголовное преследование бизнеса республика демонстрирует один из самых низких показателей в ПФО. Благодаря регулярным личным посещениям СИЗО и встречам с предпринимателями выработаны подходы к недопущению правонарушений и отстаиванию интересов бизнеса, попавшего в подобные ситуации.

«Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей – это не только восстановление уже нарушенных прав. Это предупреждение нарушений прав. Вот если мы говорим о контрольно-надзорной деятельности – это профилактика нарушений. А если мы говорим про нормативно-правовое регулирование, то очень важно недопущение тех возможных перекосов, которые в дальнейшем приведут к работе уполномоченного как защитника прав законных интересов предпринимателей», – говорил в разговоре с «Татар-информом» Абдулганиев.

Одним из примеров решения вопросов на федеральном уровне стала отсрочка для предпринимателей при введении маркировки товаров легкой промышленности: предложение Абдулганиева поддержал Рустам Минниханов, после чего решение было принято на федеральном уровне.

На посту бизнес-омбудсмена Абдулганиев сосредоточился также на выстраивании диалога между бизнесом и государством. Вместе с прокуратурой Татарстана он участвовал в работе по снижению административного давления, а также наладил взаимодействие с МВД и Следственным комитетом. Юристы Общественной приемной уполномоченного за это время приняли участие более чем в 350 судебных спорах: в среднем штрафы удавалось снизить или отменить на 65%. Успешно проводятся процедуры медиации – досудебного урегулирования конфликтов.

Эти достижения способствовали росту сектора малого и среднего предпринимательства в Татарстане, что, в частности, подтвердило занятие Татарстаном 1-й строчки в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по итогам прошлого года.

Фото: © «Татар-информ»

Муж выдающегося врача и отец двух дочерей

За пределами государственной службы Абдулганиев старается не выносить личную жизнь в публичное пространство.

Супруга Абдулганиева – Диана Абдулганиева, родилась 11 октября 1975 года в Казани.

Она дочь легендарного профессора Ильдара Салихова, в честь которого в КГМУ проводятся «Салиховские чтения». Диана – врач в третьем поколении: мама, бабушка и тетя Абдулганиевой тоже были врачами. По ее словам, общий стаж родственников во врачебной профессии превышает 350 лет.

В 2013 году Абдулганиева стала завкафедрой госпитальной терапии КГМУ, а с 2019-го была проректором. Также она главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РТ, шеф терапевтической клиники РКБ, член экспертных советов Минздрава РФ, заслуженный врач РТ.

В пандемию коронавируса, пока Абдулганиев помогал выстоять предпринимателям, его супруга находилась непосредственно внутри ковидной медицины.

Абдулганиева стала инициатором, разработчиком дизайна и членом рабочей группы виртуального обхода, созданного в Татарстане. Специалисты за 2020 год проконсультировали более 10 тысяч пациентов по всей республике.

Под ее руководством в РТ начали использовать антиковидную плазму, которая спасла множество тяжелых больных коронавирусом. Шефство Диана Абдулганиева взяла и над разработкой и внедрением в повседневную врачебную практику региональных рекомендаций по ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией на стационарном и амбулаторном этапах.

Лично Диана Абдулганиева курировала во Временном инфекционном госпитале РКБ самых тяжелых пациентов с коморбидной патологией, когда Covid-19 совмещался с другими тяжелыми болезнями.

В 2021 году она одержала победу в Республиканском конкурсе «Врач года – Ак Чәчәкләр – 2021» в номинации «Врач года».

В сентябре 2015 года, когда Алексей Созинов покинул пост ректора КГМУ, Абдулганиеву назначили и. о. ректора. В апреле 2026 года ее сменил Айрат Фаррахов, а Абдулганиева вновь стала проректором.

Известно, что Фарид и Диана Абдулганиевы вместе более 20 лет. У них две дочери. Старшую зовут Лейла. В 2024 году она окончила 11 класс Лицея им. Лобачевского КФУ, а папа пришел на выпускной.

«С той закалкой, которую вы получили в лицее, вам уже ничего не страшно, но тем не менее хочу вам пожелать в первую очередь оставаться такими же искренними, с горящими глазами, добрыми, честными, с присущим лицею благородством вступать в новую жизнь. Мечтайте, творите, и пусть легко вам даются даже самые амбициозные задачи», – пожелал помощник Раиса.

После Универсиады Абдулганиев рассказывал, что во время подготовки Игр у него родилась дочь. Из-за работы он почти не бывал дома, поэтому девочка поначалу даже не называла его папой. «Сейчас она стала называть меня «эти», – шутил он в интервью «Казанским ведомостям».

На вопрос о том, чем больше всего гордится после Универсиады, Абдулганиев ответил: «У меня очень хорошая, замечательная семья, родители».