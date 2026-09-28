Герой России Лапин – вице-премьер Татарстана, в Казани появится музей СВО

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием к Государственному Совету республики. Большое внимание он уделил поддержке участников СВО и их семей, а также сохранению памяти о погибших бойцах. Некоторые из главных заявлений и поручений – в материале «Татар-информа».





19 татарстанцам в ходе СВО присвоено звание Героя России

Обращаясь с посланием к Госсовету РТ, Рустам Минниханов отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента России Владимира Путина тысячи татарстанцев мужественно отстаивают суверенитет и будущее страны в зоне проведения специальной военной операции.

Он обратил внимание, что некоторые из участников СВО присутствовали на оглашении послания в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Минниханов попросил их подняться. «В вашем лице искренние слова признательности всем участникам СВО», – подчеркнул он.

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По словам Раиса РТ, многие татарстанцы награждены орденами и медалями. Так, 19 уроженцам республики присвоено звание Героя России. Указом Президента РФ 430 мотострелковому полку, сформированному в Татарстане, присвоено почетное наименование «Гвардейский».

«Во все времена наши воины самоотверженно сражались за свою землю, совершали подвиги во имя Родины, порой отдавая самое ценное – свою жизнь. Мы никогда не забудем имена наших героев», – отметил Минниханов.

После этих слов погибших бойцов почтили минутой молчания.

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В парке Победы появится музей СВО

Минниханов поручил в следующем году создать мемориальную доску и музей СВО в парке Победы.

«В целях увековечения подвига татарстанских подразделений и демонстрации их вклада в защиту Родины поручаю Правительству Республики совместно с мэрией Казани завершить в будущем году работы по созданию мемориальной зоны и музея СВО в парке Победы», – сказал он.

Минниханов добавил, что главной опорой наших бойцов остается крепкий тыл.

«Важно, чтобы каждый из них был твердо уверен, что его семья – под надежной защитой государства. Какой бы сложной ни была ситуация, наш долг – оказать всю необходимую помощь и поддержку», – добавил лидер республики.

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Лапин назначен вице-премьером Татарстана

Также Раис Татарстана сообщил о создании подразделения в составе Правительства РТ по вопросам поддержки участников СВО.

«Принято решение о создании отдельной структуры – подразделения в составе Правительства по вопросам поддержки участников СВО – и назначении куратором этого направления Героя России, генерал-полковника Александра Лапина в статусе вице-премьера РТ», – сказал он.