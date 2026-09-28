«Без булдырабыз!»: в Татарстане 2027-й объявлен Годом Минтимера Шаймиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ, объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева.





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Минниханов отметил, что в следующем году первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику республики, Герою Труда Российской Федерации Минтимеру Шаймиеву исполняется 90 лет.

Он подчеркнул, что под его руководством ведется большая системная работа по сохранению историко-культурного наследия республики проводится Фондом «Возрождение».

«Мы очень рады, что Минтимер Шарипович сегодня здесь с нами. Минтимер Шарипович возглавлял нашу республику в самые сложные годы», – обратил внимание Раис РТ.

По его словам, благодаря мудрости Шаймиева и последовательной, сбалансированной политике в Татарстане сохранился межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, были осуществлены масштабные социально-экономические программы, некоторые из них до сих пор не имеют аналогов в России. В их числе – ликвидация ветхого жилья, полная газификация, социальная ипотека.

Скриншот трансляции

«Многим из нас, в том числе и мне, посчастливилось тогда работать в команде Минтимера Шариповича, получить уникальный управленческий опыт. Примите нашу огромную благодарность, Минтимер Шарипович. Уважаемые соотечественники! Учитывая вклад в становление и развитие Татарстана и в целом в историю республики и всей страны, отдавая дань глубочайшего уважения легендарному руководителю, объявляю 2027 год в Республике Татарстан Годом Минтимера Шаймиева.

И по традиции Минниханов закончил свое выступление фразой Минтимера Шаймиева, «которая стала уже брендом республики»: «Без булдырабыз! Без бергэ!» «Мы можем! Мы вместе!» Победа будет за нами!».