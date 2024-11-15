Глава Wildberries Татьяна Ким в Казани: «Нам надоело, что нас постоянно везде полоскают!»

Татьяна Ким рассказала, что Wildberries&Russ «с легкой руки Рустама Нургалиевича» собирается создавать промпарки и выводить производство на более профессиональный уровень

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как Минниханов стал другом Wildberries и за что Раиса хвалит Ozon

Каждый восьмой татарстанский предприниматель использует каналы маркетплейсов для сбыта своей продукции, сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в приветствии, направленном участникам заседания. Татарстан сегодня среди регионов-лидеров электронной торговли в России.

Вполне логично, что именно в Казань на форум «Мой бизнес. E-com» второй год подряд съехались топ-менеджеры ведущих российских маркетплейсов. Самой ожидаемой персоной на фоне непростых событий и в бизнесе, и в личной жизни стала основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким.

«Огромное спасибо Фариду Султановичу (Абдулганиеву, бизнес-омбудсмен РТ, – прим. Т-и) и Рустаму Нургалиевичу Минниханову за то, что они в 2019 году предложили нам здесь построить первый в нашей истории региональный логистический комплекс. С тех пор наша дружба только укрепляется с каждым годом», – сказала Татьяна Ким на пленарной сессии.

Респект властям Татарстана в разговоре с журналистами высказал и директор Ozon по связям с государственными органами Дмитрий Ким. На эту должность он пришел только летом этого года, а в 2023 году покинул пост замглавы Минцифры России «по семейным обстоятельствам».

«Могу сказать, что Рустам Нургалиевич [Минниханов] делает настолько много, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса, чтобы инвестировать в электронную коммерцию. Это только верхушка айсберга. Я сегодня был в Центре электронной торговли и обратил внимание, насколько детально обучаются продавцы в Татарстане работе на площадках электронной коммерции, насколько погружены чиновники в наш электронный язык, насколько они разбираются в метриках. Это самое важное. Конечно, я абсолютно точно согласен, что Татарстан входит в топ регионов России, которые работают с электронной коммерцией», – заявил Дмитрий Ким, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Дмитрий Ким: «Я абсолютно точно согласен, что Татарстан входит в топ регионов России, которые работают с электронной коммерцией» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие тренды наметились в e-commerce?

На пленарной сессии форума, которая собрала более тысячи офлайн-зрителей и транслировалась онлайн, обсуждали, что будет происходить с электронной коммерцией в ближайшие 5-10 лет, какие тренды наметились уже сейчас.

Так, например, Татьяна Ким рассказала, что Wildberries & Russ «с легкой руки Рустама Нургалиевича» собирается создавать промпарки и выводить производство на более профессиональный уровень. Она отметила, что новые идеи, которые предлагает Татарстан, всегда вызывают в ее компании огромную поддержку.

«Сейчас уже идут переговоры с несколькими регионами, с несколькими крупными компаниями, которые могут стать якорями и донорами для этих площадок», – добавила основательница Wildberries.

В Ozon видят тренд в том, что регионы будут заинтересованы, чтобы их предприниматели активно торговали на электронных площадках. И тренд этот, как отметил Дмитрий Ким, задал именно Раис Татарстана. «Мы меньше думаем о космосе, больше об операциях, чтобы быть как можно более эффективным бизнесом для наших продавцов, покупателей», – добавил участник пленарного заседания.

В фразе читалась отсылка к заявлению главы Сбера Германа Грефа, который пару дней назад поделился, что несколько лет думал о том, можно ли пройти мимо космической отрасли, и понял, что нет. Сейчас он думает над тем, как компании выйти в космос.

Дмитрий Русаков говорил об инновациях и развитии робототехники, в особенности на складах, чтобы скорость обработки товаров возросла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Торговые компании пока более приземленные, но не менее продвинутые. Директор по корпоративным отношениям сервисов электронной коммерции «Яндекса» Дмитрий Русаков говорил об инновациях и развитии робототехники, в особенности на складах, чтобы скорость обработки товаров возросла. Дело времени – развитие беспилотной доставки по М12, а также усовершенствование доставки роботами-доставщиками, считает представитель «Яндекса».

Развитие искусственного интеллекта и гиперперсонализация – это тренды, о которых сказал генеральный директор «Магнит Маркета» (выросшего из KazanExpress) Константин Измайлов. Так, например, маркетплейсы в недалеком будущем смогут подстраиваться в реальном режиме под запросы пользователя.

«Так, например, в дождливый день платформа сможет предложить дождевик», – пояснил Измайлов.

Вице-президент по связям с органами госвласти AliExpress Россия, ООО «Алибаба.ком (РУ)» Сергей Лебедев говорил о ренессансе трансграничной торговли и предсказывал, что маркетплейсы начнут конкурировать за эффективность решений. От этого выиграют все, а вот борьба за покупателей и продавцов, по его словам, уже прошла.

Развитие искусственного интеллекта и гиперперсонализация – это тренды, о которых сказал генеральный директор «Магнит Маркета» (выросшего из KazanExpress) Константин Измайлов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вымрут ли офлайн-магазины из-за маркетплейсов?

Вымрут ли офлайн-магазины с развитием маркетплейсов? Вопрос не новый, и, как отметила Татьяна Ким, периодически звучат обвинения, что офлайн-магазины беднеют, бизнес дробится, и все из-за маркетплейсов.

«Нам надоело, что нас постоянно везде полоскают!» – эмоционально высказалась основательница Wildberries и отметила, что компания подготовила статистику, которая показывает, что основной оборот приходится на малый, средний и большой бизнес, который платит налоги. И отрасль – один из самых крупных налогоплательщиков страны, заявила Татьяна Ким.

По ее словам, прогресс неумолим, поэтому надо выбрать: либо вы перестраиваетесь, либо признаете свой проигрыш.

Все топ-менеджеры маркетплейсов сошлись во мнении, что офлайн-магазины как существовали, так и будут существовать. Так, например, «Магнит Маркет» видит вектор своего развития в синергии онлайн- и офлайн-продаж. Представитель «Яндекса» и вовсе вспомнил времена каталогов, по которым заказывали одежду, косметику, парфюмерию. Теперь их времена прошли, зато офлайн-магазины были и тогда, и сейчас.

Сергей Лебедев говорил о ренессансе трансграничной торговли и предсказывал, что маркетплейсы начнут конкурировать за эффективность решений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каким должен быть успешный селлер?

В заключение селлеры Татарстана смогли из первых уст услышать советы и напутствия от топ-менеджмента маркетплейсов. Татьяна Ким считает, что у успешного продавца должен быть предпринимательский дух, умение рисковать и оценивать риски, тяга к учебе. Представитель AliExpress Россия советовал «вовремя слезть с дохлой лошади», если конкретный товар не продается, и поискать что-то другое.

Участник от «Яндекса» рекомендовал пробовать себя на разных маркетплейсах и тестировать каждую площадку. По словам Русакова, каждая новая площадка может на 20% увеличить объем продаж. Гендиректор «Магнит Маркета» советовал вообще разобраться, в чем разница маркетплейсов, и в режиме ежедневного мониторинга изучать, что в топе товаров, какие есть тренды.

Модератор «пленарки» спросил, что будет в этой отрасли лет через десять, какой прогноз? Представитель «Яндекса» пошутил, что, вероятно, все участники встречи окажутся на 10-м, юбилейном форуме «Мой бизнес. E-com».

«Мы этот форум проводим уже второй раз. У нас и первый блин не получился комом, и второй получился таким e-comом. Мы приглашаем лидеров рынка электронной торговли, и самое, пожалуй, важное, и нам, конечно, это очень приятно, что они не отказываются и приезжают», – отметил бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.