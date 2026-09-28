«План действий на будущий год»: эксперты о Послании Минниханова Госсовету РТ

Поддержка участников СВО и их семей, развитие образования, социальная политика, работа с молодежью, сохранение исторической памяти и вопросы будущего республики – эксперты «Татар-информа» высказались о ключевых тезисах Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету.





Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Не обесценивать боевые заслуги военнослужащих»

Одна из главных тем Послания была посвящена участникам специальной военной операции.

Всем, кто возвращается с фронта СВО, необходима помощь. Возвращение человека с войны для многих станет долгим и непростым процессом, считает Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Свой комментарий он дал «Татар-информу» после Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету республики, в ходе которого он объявил, что Лапин назначен вице-премьером Татарстана.

По мнению Лапина, в этот период особенно важно не обесценивать боевые заслуги военнослужащих – ни в семье, ни тем более в обществе.

«Встречать каждого бойца как «героя войны», сражавшегося за правое дело, за свою Родину», – отметил генерал-полковник.

Он считает необходимым проявлять к вернувшимся с фронта терпение и деликатность, а также вовлекать их в общественную жизнь. В частности, вчерашних фронтовиков, по его словам, следует привлекать к военно-патриотическому воспитанию молодежи и ее обучению в рамках начальной военной подготовки, приглашать на патриотические акции.

«Дать возможность каждому стать социально полезным человеком, приносящим пользу Татарстану и его народу в духовно-нравственных аспектах», – подчеркнул Лапин.

При этом, считает он, заботу и поддержку со стороны республики, местных руководителей и общественности военнослужащие должны почувствовать с первых дней после возвращения.

«Главное, чтобы наши воины, честно выполнившие свой долг перед Родиной, не ощутили себя обманутыми или забытыми», – сказал Герой России.

Александр Лапин Фото: пресс-служба Раиса РТ

Лапин предложил проводить еженедельные встречи с ветеранами СВО

Одной из первоочередных задач Александр Лапин назвал оперативное информирование ветеранов СВО о правах, льготах, доступных формах поддержки и помощи. Чем быстрее человек сможет воспользоваться этими возможностями, тем легче ему будет адаптироваться к мирной жизни, считает генерал-полковник.

Для этого он предложил создать систему работы по типовому месяцу и целевым неделям. В рамках регулярных встреч вчерашние бойцы могли бы общаться с представителями органов власти, Минтруда и социальной защиты, Центра занятости населения, опытными юристами, профессиональными психологами, врачами и руководством военкоматов.

На каждой такой встрече, по его предложению, необходимо информировать ветеранов о льготах и мерах поддержки, проводить консультации специалистов, а также рассматривать конкретные проблемы, просьбы и предложения.

В муниципальных районах и городских округах такие встречи Лапин предлагает проводить раз в неделю, на республиканском уровне – дважды в месяц. При этом одну из республиканских встреч, по его мнению, следует проводить выездной – в одном из районов Татарстана.

«Это позволит иметь всегда достоверную информацию и обратную связь с ветеранами СВО для реагирования и решения их проблем», – отметил собеседник агентства.

Кроме того, подобные встречи, считает Лапин, целесообразно проводить раз в месяц на республиканском уровне с привлечением представителей Центрального военного округа – офицеров управления кадров, ОМУ и военно-медицинского управления.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Семь основных шагов» Лапина»

Генерал-полковник выделил семь основных шагов в работе с ветеранами СВО. В их числе – индивидуальный подход к каждому ветерану и каждой семье погибшего военнослужащего, стопроцентная диспансеризация возвращающихся с фронта для выявления скрытых заболеваний, переобучение и трудоустройство по точечному и адресному принципу.

Также необходимы медицинская реабилитация и протезирование получивших увечья, психологическая и психотерапевтическая помощь, адаптация к мирной жизни и социализация, а также юридическая помощь и своевременное информирование о льготах, формах поддержки и помощи.

Индивидуальный подход и внимание к каждому ветерану СВО, к каждой семье погибшего воина. Стопроцентная диспансеризация всех, кто приходит с фронта, чтобы выявить скрытые заболевания, полученные в ходе военных действий. Переобучение и трудоустройство с точечным и адресным подходом, исключив бюрократизм направлением в Центр занятости. Медицинская реабилитация и протезирование получивших увечья. Психологическая и психотерапевтическая помощь. Адаптация к мирной жизни и социализация. Юридическая помощь и своевременное информирование о различных льготах, формах поддержки и помощи.

Лейла Фазлеева Фото: пресс-служба Раиса РТ

Фазлеева: Следующий год станет годом инициатив на добрые идеи и начинания

Объявление 2027 года Годом Минтимера Шаймиева стало одним из главных событий Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ, заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«С Шаймиевым связано многое, и это было обозначено в Послании. И прежде всего это касается людей. Минтимер Шарипович всегда говорил: все для людей, во имя людей, все для души и от души», – сказала Фазлеева.

Она выразила уверенность, что следующий год станет временем новых инициатив, добрых идей и начинаний.

Рифкат Минниханов об уникальности Шаймиева

Минтимер Шаймиев, не будучи ученым, сделал для научного сообщества больше, чем сами ученые, считает Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Вряд ли какая-то республика может гордиться такими корнями. Уникальность Шаймиева в том, что этот человек – он не ученый, но есть люди, которые для ученых сделали намного больше, чем сами ученые», – заявил Минниханов.

В качестве примера он привел создание в Татарстане Академии наук, которое на тот момент стало, по его словам, проявлением стратегического видения процессов, происходивших в республике и стране.

«Только за это можно объявить следующий год Годом Минтимера Шариповича. А таких решений было тысячи», – подчеркнул президент академии.

Александр Терентьев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Терентьев о Годе Шаймиева: Его решения вошли в учебники политологии

Объявление 2027 года Годом Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева – признание масштаба его личности и вклада в развитие республики на переломном этапе истории. Такими мыслями с «Татар-информом» поделился председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«Безусловно, это признание масштаба личности первого Президента РТ, его вклада в развитие республики на переломном этапе исторического развития. Его философское погружение, осмысление практики всегда впечатляло. Думаю, что истории следует изучать весь этот период. Республике очень здорово повезло, что на таком этапе оказался именно Минтимер Шарипович – при таких качествах уравновешенного вдумчивого политика. Все его решения вошли в учебники политологии», – сказал Терентьев.

Он также напомнил о позиции Шаймиева при реализации программы ликвидации ветхого жилья в Татарстане: «Чтобы люди получали жилье, готов пойти под суд».

Отдельно Терентьев отметил работу Шаймиева по укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия. В числе таких решений он назвал создание Всемирного конгресса татар и Ассамблеи народов Татарстана, а также проведение съездов народов республики.

«Эти принципиальные, базовые посылы, которые создают здоровую обстановку в обществе, направлены на поддержку и развитие всех культур, традиций и общих ценностей», – сказал Терентьев.

По его словам, в республике в тот период также активно строились мечети и православные храмы. «Думаю, нам предстоит еще осмысливать историческое наследие Шаймиева, как великого политика», – заключил председатель Общественной палаты РТ.

Ильсур Метшин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Желание отдать дань нашему учителю»

Объявление 2027 года Годом Минтимера Шаймиева – это народное удовлетворение и желание отдать дань человеку, стоявшему у истоков суверенитета Татарстана. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову за такое решение. Я думаю, это всенародное удовлетворение и желание отдать дань нашему учителю», – сказал Метшин.

Он также отметил, что для него как для мэра Казани было важно услышать о программах по обновлению парка общественного транспорта и ремонту коммунальных сетей.

Олег Коробченко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коробченко: Промышленный фундамент Татарстана был заложен при Шаймиеве

Благодаря Минтимеру Шаймиеву в сложные для России 1990-е годы в Татарстане удалось сохранить и развить ключевые предприятия и отрасли промышленности. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Сегодня с уходом западных компаний мы с благодарностью отмечаем дальновидность и настойчивость Первого Президента Татарстана», – сказал Коробченко.

Он отметил, что в период приватизации Шаймиев отстоял Казанский авиазавод имени Горбунова и поддерживал КАМАЗ, который в кризисные годы получал меры господдержки и добивался реструктуризации долгов.

«Минтимер Шарипович объединил нефтехимические предприятия. Координирующим центром стал «Татнефтехиминвест-холдинг». Он обеспечил баланс интересов республики и компаний, способствовал развитию всей отрасли. Указом Минтимера Шаймиева были созданы малые нефтяные компании для разработки небольших месторождений с трудноизвлекаемыми запасами», – отметил глава Минпромторга РТ.

По словам Коробченко, при Шаймиеве в республике развивались нефтепереработка и нефтехимия, а создание особой экономической зоны «Алабуга» стало одним из инструментов привлечения инвестиций и развития промышленности.

«Все это стало нашей надежной опорой во времена санкций и внешних угроз. Поэтому инициатива посвятить Минтимеру Шариповичу 2027 год – это признание его огромных заслуг. Наш долг – не просто сохранить то, что было передано сегодняшнему поколению промышленников, но и приумножить», – заявил Коробченко.

Азат Кадыров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кадыров: Молодежи расскажут о вкладе Шаймиева в развитие Татарстана

В Послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету большое внимание было уделено вопросам молодежной политики. Об этом «Татар-информу» заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В послании многое было посвящено вопросам, связанным с молодежью: образование, профориентация, физкультура, спорт, воспитание, борьба за идеологические умы. Безусловно, это важнейшая задача», – отметил собеседник агентства.

По его словам, одной из наиболее сложных задач остается борьба за умы молодых людей. Для этого в республике разрабатываются новые масштабные проекты, соответствующие вызовам времени.

Отдельно Кадыров прокомментировал объявление 2027 года Годом Минтимера Шаймиева, назвав это историческим решением.

«Это великое решение, принятое Раисом нашей республики. Вклад Минтимера Шаймиева в развитие Татарстана переоценить невозможно. Безусловно, мы будем рассказывать молодым людям об этом», – отметил министр.

Он подчеркнул, что именно Шаймиев заложил основу для многих возможностей, которые сегодня есть у молодежи Татарстана.

Ильсур Хадиуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хадиуллин: Выпускники Татарстана должны быть конкурентоспособными

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин в беседе с корреспондентом «Татар-информа» рассказал о продолжении работы по развитию системы образования в республике. Он также отметил участие педагогов в ежегодном Послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ.

«Не только я принимаю участие, принимают участие наши учителя, ветераны, народные учителя, руководители и учителя, которые подготовили олимпиадников, учителя, которые подготовили школьников-выпускников, которые получили 100 баллов, 200 баллов. Это приятно, потому что все они с удовольствием сегодня пришли на Послание Раиса Республики Государственному Совету и вообще народу нашей Республики», – сказал Хадиуллин.

По его словам, определенные руководством Татарстана направления в сфере образования необходимо продолжать развивать. Речь идет о дошкольном, общем, среднем профессиональном и высшем образовании.

«Главное для нас, чтобы наши выпускники были конкурентоспособны во всех направлениях. Чтобы они были подготовлены, чтобы они имели хорошие коммуникации и компетенции», – отметил министр.

Отдельно Хадиуллин остановился на воспитании и формировании у детей жизненных ориентиров. По его словам, важно также воспринимать образование прежде всего как ценность.

«Образование – это ценность, это не услуга. Все должны понимать, что образование – это не услуга. Мы никого не обслуживаем, мы даем ценности», – заявил министр.

Татьяна Ларионова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ларионова: Татарстан наращивает меры социальной поддержки семей

Депутат Госдумы восьмого созыва Татьяна Ларионова отметила увеличение размеров ряда региональных пособий и социальных выплат в Татарстане.

«В последние месяцы многие пособия, многие выплаты пересмотрены – размеры выплат именно республиканские наши – в сторону увеличения», – сказала Ларионова, комментируя социальные приоритеты республики в контексте Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету.

По ее словам, Татарстан последовательно выполняет социальные обязательства. При этом достойная работа и социальные выплаты, обеспечивающие качество жизни, создают для семей условия для развития.

«Семья может рассчитывать на развитие, на созидание, на то, что каждая семья подумает, молодая семья, прежде всего, о рождении детей», – отметила депутат.

Ларионова также обратила внимание на отраженные в Послании вопросы поддержки семей и создания условий для рождения детей. По ее мнению, важно не только обозначать задачи, которые требуют решения, но и определять конкретные пути их реализации.

Ильшат Аминов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аминов: Послание Минниханова определит новые ориентиры развития

Ежегодное Послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету сохранило акцент на дальнейшем развитии республики, заявил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Послание Раиса Республики Татарстан всегда отличает одно – это не послание выживания, это всегда послание развития. Это очень важно, потому что все эти годы, несмотря на большие трудности, Татарстан уверенно и активно развивался во всех направлениях: в экономике, социальной сфере, языке и культуре. Все это постоянно находится в динамике, в развитии», – сказал Аминов «Татар-информу».

Он также подчеркнул, что для республики важно не только сохранять достигнутые результаты, но и создавать условия для дальнейшего роста и комфортной жизни жителей.

«И самое главное, чтобы и дальше наш Татарстан становился удобным для жизни, для людей, для реализации своих самых смелых творческих планов и, конечно же, для того, чтобы у нас было хорошее будущее», – отметил председатель Союза журналистов РТ.

Отдельно Аминов прокомментировал объявление 2027 года Годом Минтимера Шаймиева. По его мнению, это событие стало ярким подтверждением преемственности власти в Татарстане.

«Это преемственность дел, которые начал Минтимер Шарипович. Все его идеи сегодня реализуются в 50 программах республики. Этого почти нигде больше нет», – сказал Аминов.

По его словам, символом этой преемственности стала передача флага от Первого Президента Татарстана нынешнему руководителю республики.

«Минтимер Шарипович передал флаг, и Рустам Нургалиевич этот флаг несет дальше. Они вместе его несут до сих пор, потому что, безусловно, значение Минтимера Шариповича для республики сегодня огромное. Он объединяющая, сплачивающая нацию сила», – подчеркнул Аминов.

Радмир Беляев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Беляев: Послание Минниханова станет планом действий Татарстана на будущий год

Ежегодное Послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова определяет план работы для муниципалитетов на будущий год. Об этом «Татар-информу» заявил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Послание Раиса всегда для нас – это план действий на будущий год. И всегда Рустам Нургалиевич, как правило, объявляет о системных решениях, в том числе связанных и с развитием инфраструктуры нашего муниципалитета», – сказал Беляев.

В качестве примера он привел программу «Наш двор», о запуске которой было объявлено пять лет назад. За это время в Нижнекамске отремонтировали более 200 дворов, на эти цели направили 5 млрд рублей.

Беляев отметил, что программа существенно повлияла на качество городской среды и жизнь жителей.

«Мы очень благодарны Рустаму Нургалиевичу за эту программу, которая изменила жизни наших людей», – сказал глава района.

Камиль Самигуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана: Успех Послания зависит от каждого жителя республики

Все цели и задачи, обозначенные Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в ежегодном Послании Государственному Совету РТ, направлены на благо республики и общества. Такое мнение «Татар-информу» высказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«В хадисе сообщается: Аллах любит, когда кто-то из вас делает работу наилучшим образом. Сегодня Рустам Нургалиевич обозначил цели и задачи на предстоящий год. Они все, иншаАллах, будут достигнуты», – сказал Самигуллин.

По его словам, реализация намеченных планов зависит от совместной работы руководителей всех уровней и каждого жителя республики.

«Мы – руководители всех уровней и каждый житель нашей республики – должны взять в работу сегодняшнее Послание Раиса и добросовестно, каждый на своем участке, выполнять свою работу», – отметил муфтий.

Он добавил, что все озвученные в Послании задачи направлены на развитие Татарстана и благополучие общества.

«Потому что старание – от нас, а успех – от Аллаха. Все озвученные задачи – на благо республики и общества. Надо обязательно поддержать Рустама Нургалиевича в их реализации», – заключил Самигуллин.