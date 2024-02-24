«Новая Олимпиада» в Казани, Путин за штурвалом Ту-160M и 2 года СВО: обзор событий недели

Событие номер один в жизни Татарстана на этой неделе – в Казани стартовали первые в истории международные «Игры будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего»: в Казани стартовала «новая Олимпиада»

Событие номер один в жизни Татарстана на этой неделе – в Казани стартовали первые в истории международные «Игры будущего». Спортивные состязания привлекли не только тысячи спортсменов и миллионы болельщиков, в столицу Татарстана прибыли главы, послы и консулы нескольких стран, а также многочисленные иностранные делегации.

21 февраля в Казани состоялась церемония торжественного открытия Игр. Участие в ней приняли Президент России Владимир Путин и лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.

Мультимедийное фиджитал-шоу продолжалось около двух часов. Путин со сцены поблагодарил Казань за организацию столь масштабного проекта, а также подчеркнул закономерность того, что идея объединения классического и киберспорта была рождена именно в России. Так что Казань может стать родителем нового спортивного движения, как когда-то в древности им стали Афины.

«Казань, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу «Игр будущего». Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков и при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры будущего» – наш дар мировой спортивной семье», – с воодушевлением выступил на церемонии открытия лидер нашей страны.

Участие в церемонии открытия приняли президенты России, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Действительно, уровень этих соревнований, которые уже называют новыми Олимпийскими играми, оказался очень высоким. В них участвуют представители 107 стран, в том числе экзотических вроде Мадагаскара или Гайаны, а также ряда западных. В частности, на сцене показались флаги Франции, Германии, Бельгии, Дании, Великобритании, Италии, Португалии, Канады и США. Что означает, что полный бойкот российского спорта со стороны западных политиков провалился. При этом многие из представителей западных стран приехали вовсе не «для галочки». Например, из Канады прибыл пул сильных фиджитал-хоккеистов, из США – фиджитал-баскетболистов, а Францию в Казани будут представлять фиджитал-футболисты. Это серьезные спортсмены.

Уже сегодня фиксируются многомиллионные просмотры репортажей с Игр на онлайн-площадках. Интерес к этим соревнованиям во всем мире огромный. Находясь под впечатлением от их уровня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев «воспользовались ситуацией» и предложили провести следующие «Игры будущего» в Казахстане и Узбекистане, в 2025 и 2026 годах соответственно.

Соревнования продолжатся до 3 марта, а пока у нас есть возможность присутствовать при историческом событии – рождении «новых Олимпийских игр», свободных от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

Владимир Путин в Казани провел рабочую встречу с Раисом республики Рустамом Миннихановым Фото: kremlin.ru

В Казани собрался триумвират: рабочая встреча Путина и Минниханова, к которой присоединился Шаймиев

Важное событие в жизни республики, которое прошло на фоне «Игр будущего», – Владимир Путин провел рабочую встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также он открыл перинатальный центр и хоспис и дал старт созданию научного центра.

Примечательно, что встречу с Раисом РТ Путин начал сразу с благодарности за организацию «Игр будущего». «На очень высоком уровне сделано – как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального – международного уровня. И все очень достойно – достойно Татарстана, достойно России. Спасибо», – отметил Владимир Владимирович.

Рустам Минниханов доложил президенту страны обо всех главных сторонах жизни республики в последнее время. Доклад начался с роли Татарстана в проведении СВО на Украине.

«Здесь и поддержка воинских частей, и поддержка семей погибших, и, самое главное, работы по подшефным территориям. Везде мы работаем. Кроме того, мы принимаем детей с наших подшефных территорий на летний отдых», – подробнее рассказал Минниханов.

Далее он сообщил главе государства о состоянии экономики республики, которое можно оценить только с положительной стороны: по итогам прошлого года ВРП составил свыше 4,1 трлн рублей, производство промышленной продукции выросло на 3,6%, отгружено товаров и услуг на 4,7 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал выросли на 11% и превысили 1 трлн рублей. Внешнеторговый оборот составил $14 млрд.

Отдельно Минниханов рассказал Путину о том, как проходит модернизация казанских авиационного и вертолетного заводов. «В прошлом году мы изготовили 75 вертолетов, но сейчас наращиваем мехобработку. У нас потенциал там будет намного больше. Наши судостроительные предприятия хорошо работают, и «Керчь» тоже под их ведением. Здесь и военные, и гражданские суда», – сказал он.

Кроме того, Раис РТ заметил, что все вопросы, связанные с выполнением оборонного заказа, находятся на контроле, а «показатели достойные». В целом доклад Рустама Минниханова о положении дел в республике был заслушан благожелательно, Президент России не раз и не два положительно оценивал те или иные аспекты жизни республики.

Видео: kremlin.ru / телеграм-канал Кремль.Новости

Особенно теплой встреча стала с появлением на ней первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Путин и Шаймиев крепко обнялись и обменялись несколькими фразами. Было хорошо заметно их трепетное и доброе отношение друг к другу. Такое неформальное общение говорит о многом, да и вряд ли у главы государства есть подобные взаимоотношения с кем-либо еще из политиков.

В целом можно с уверенностью говорить о том, что встреча руководства Татарстана с Президентом России состоялась на позитивной волне. Путин во время своего визита в Казань постоянно хвалил республику как один из опорных регионов страны. Такое доброе и заслуженное отношение дорогого стоит – Татарстан всегда будет стараться выполнить все поставленные лидером страны задачи на самом высоком уровне.

Владимир Путин в кабине пилота совершил 30-минутный полет над Казанью на стратегическом ракетоносце Ту-160М «Илья Муромец» Стоп-кадр видео kremlin.ru

Полет Путина на Ту-160М над Казанью и новый ракетоносец с именем «Минтимер Шаймиев»

Одним из самых ярких событий рабочей поездки Владимира Путина в Татарстан стал его фееричный полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М «Илья Муромец» над Казанью. Время полета составило 30 минут, а кадры с российским Президентом за штурвалом сверхзвукового самолета облетели весь мир.

Ту-160 – элемент ядерной триады России, является самой крупной в истории военной авиации сверхзвуковой машиной с изменяемой геометрией крыла, а также одним из наиболее мощных боевых самолетов в мире.

«Техника отличная. Она действительно нового поколения. Как я уже сказал командиру судна и сейчас скажу руководству Министерства обороны: конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», — рассказал Президент России о своих впечатлениях сразу после полета. По словам Путина, эта техника «управляется лучше», это «видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом».

Путин предложил назвать один из Ту-160М именем Минтимера Шаймиева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно, что до этого на заводе, где ему показывали модернизированные и новые Ту-160, Путин предложил назвать один из Ту-160М именем Минтимера Шаймиева. Этим жестом глава государства подчеркивает заслуги Шаймиева не только перед Татарстаном, но и перед всей Россией. А еще здесь акцентируется то, что сделал Первый Президент Татарстана для сохранения в России производства таких великолепных самолетов. Именно Минтимер Шаймиев сделал все возможное, чтобы авиационное производство в Казани не прекратилось, а сам завод не растащили на металлолом в лихие 90-е. То же можно сказать о роли Шаймиева в спасении оборонной промышленности РТ в те трудные времена – здесь сохранение и порохового завода, и вертолетного, и КОМЗа, и «Элекона», и многих других предприятий, чья продукция сегодня весьма востребована для нужд СВО и обороноспособности нашей страны.

В Казани было полностью восстановлено производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 в модификации «М». На ракетоносцы этого типа сегодня устанавливают модернизированные двигатели, а также системы навигации и управления вооружением. Ту-160М сохранил прежний внешний облик, но имеет совершенно новую технологическую базу. В подготовке цифровой документации участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро России. Системы и оборудование обновлены и модернизированы в новой машине на 80%.

Так что заслуги Минтимера Шаймиева в части сохранения оборонпрома нашей республики неоспоримы, а казалось бы, кажущееся не самым очевидным присвоение боевому самолету его имени имеет глубокий и объективный исторический подтекст.

Героическое взятие Авдеевки Российской армией знаменует собой качественный перелом в характере военных действий Фото: телеграм-канал Алексея Леонкова

Два года СВО и взятие Авдеевки: перелом в операции, подобный Сталинградской битве?

Два года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала специальную военную операцию. Это историческое событие как гигантский рычаг перевернуло все – можно с уверенностью говорить, что мы, россияне, живем в новом времени и в новом пространстве. Началась принципиально новая эпоха.

СВО была вызвана рядом причин, более того, она в силу этих причин была просто неизбежна – нам просто не оставили иного выхода. Об этих причинах очень много и часто говорил Президент России Владимир Путин: здесь и расширение НАТО на Восток, и госпереворот на Украине в 2014-м, и кровавый геноцид русскоязычных жителей Восточной Украины, и сколачивание киевским режимом 150-тысячной военной группировки, оснащенной западным вооружением, с иностранными наемниками и инструкторами для атаки на российские территории.

Каждый день после 24 февраля 2022 года укрепляет убежденность в правоте и целесообразности спецоперации на территории Украины. Она, как лакмусовая бумага, высветила звериную сущность как режима Зеленского, так и его хозяев, которые возомнили себя хозяевами планеты.

В эти спрессованные два года интенсивных боевых действий вошло немало событий на театре военных действий, как успешных, так и не очень: отвод войск из-под Киева, Сум и Чернигова (Стамбульские договоренности), освобождение Мариуполя и сражение за Бахмут-Артемовск, отражение массированного украинского контрнаступления летом 2023 года и зимний Авдеевский прорыв 2024 года.

Отдельно хочется подчеркнуть, что героическое взятие Авдеевки Российской армией знаменует собой качественный перелом в характере военных действий: инициатива на поле боя теперь в наших руках. Наши войска провели тактически выверенную операцию по освобождению Авдеевки. Взятие этого города можно уподобить перелому, произошедшему в 1942 году, когда Красной Армией была выиграна Сталинградская битва, что в конечном итоге привело к Победе в Великой Отечественной войне. Теперь Российская армия быстро продвигается по всем направлениям.

В этих боях наша армия становится только сильнее. Она быстро учится и применяет все более новое вооружение и технику. У армии хватает снарядов, чтобы уничтожать врага на дистанции. В войска только за последний год поставлено полторы тысячи танков. Совершенствуются средства защиты техники и бойцов. Все это благодаря тому, что тыл нашей армии качественно перестроился и наша промышленность мобилизовалась, чтобы удовлетворить возросшие потребности военных. Что касается человеческого ресурса, то более 650 тысяч контрактников, в том числе мобилизованных, получили реальный боевой опыт. Причем опыт современной войны, которым не располагают подавляющее большинство армий Запада.

Что будет дальше? Некоторые недальновидные политики, в том числе и в России, вроде Бориса Надеждина требуют остановить СВО и приступить к переговорам. Как будто не помнят, чем, например, закончились Стамбульские договоренности. Владимир Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону поделился таким инсайдом:

«Мои коллеги во Франции и Германии говорили: «Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева». Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили на помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась».

Так что, по выражению главы МИД РФ Сергея Лаврова, «лимит жестов доброй воли со стороны России исчерпан». СВО продолжится до полного выполнения заданных целей, а цели СВО, по словам Президента РФ, остаются прежними – демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 22 февраля на встрече с журналистами обнародовал такое видение дальнейших событий:

«Что же касается того, куда идти, нам нужно полностью обеспечить наши интересы. Во-первых, выполнить задачи СВО, о которых сказал Президент. Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции. И только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены.

Где остановиться? Не знаю. Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта. По двум причинам: Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию России, потому что он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США…

Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации – в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город».

Так что пока не будут выполнены все цели СВО, военные действия не прекратятся. Только исполнение намеченного даст шанс на мирные переговоры на наших условиях о будущем Украины.

Появились слухи о продаже российского бизнеса компании Danone «Вамину» Минтимера Мингазова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молочные слухи: «Вамин» покупает Danone

Важным событием деловой жизни республики стали… слухи о возможной продаже компанией Danone ее российского бизнеса «Вамину» Минтимера Мингазова. Слухи активно публикуются в западной и российской прессе, а в самой татарстанской компании этих планов не отрицают.

Российский бизнес Danone представляет собой настоящую пищевую империю в виде 11 перерабатывающих заводов с годовой выручкой под 200 млрд рублей: молочный комбинат «Чеховский» (Московская область), два завода в Краснодарском крае, по одному — в Татарстане, Красноярском крае, Кемеровской, Липецкой, Самарской, Курганской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.

В прессе пишут, что французская сторона готова отдать все эти активы буквально за бесценок, называется сумма в 17,7 млрд рублей, что в разы меньше их реальной рыночной стоимости. Так это или не так, неизвестно – пока это всего лишь слухи, опубликованные в СМИ. Хотя в такую цену охотно верится – после начала СВО из России начался грандиозный по масштабам исход зарубежных (как правило, западных) игроков на нашем рынке.

Более того, эти компании занимали во многих сегментах отечественного рынка весьма крупные доли и зарабатывали баснословные прибыли на россиянах. Их уход привел к появлению огромных возможностей для их российских конкурентов, которые зачастую были не против выкупить активы уходящих из России фирм. Многочисленные западные санкции и общественная обструкция на Западе в отношении компаний, работавших на российском рынке, привела к ситуации панического бегства из нашей страны всех этих игроков. Что, разумеется, сказалось на ценах продажи их российских бизнесов – активы сбрасываются буквально за гроши.

Так что в низкую цену продажи компанией Danone своего российского бизнеса очень даже верится. И весьма отрадно, что возможным покупателем называется именно татарстанская компания, которая может получить не только современные молокоперерабатывающие заводы, но и огромный налаженный рынок сбыта продукции. Все, что хорошо для татарстанских компаний, хорошо и для экономики всей республики!