Фото: логотип Danone

Французская корпорация Danone решила продать свой российский бизнес татарстанской компании «Вамин». Об этом пишет британская газета Financial Times, содержание статьи излагает «Интерфакс».

Издание со ссылкой на документы отмечает, что «Вамин» принадлежит предпринимателю Минтимеру Мингазову. Бизнесмен стал членом совета директоров компании «Эйч энд Эн», бывшей «дочки» Danone в России, после того, как ее возглавил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

FT утверждает, что Айрат Мухамадеев, директор недавно созданной фирмы, принадлежащей «Вамину», сообщил в письме министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, что она согласилась заплатить 17,7 млрд рублей (191,5 млн долларов) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд рублей пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, а остальные средства — на оплату доли Danone в компании.

При этом, по данным Мухамадеева, цена сделки представляет собой 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно приведенной компанией независимой оценке.

Помимо прочего, Danone будто бы согласилась оказывать поддержку до конца июля следующего года, потому что «Эйч энд Эн» продолжает локализовывать производство ряда ингредиентов для сохранения «высокого качества продуктов, к которым привыкли российские потребители».

В июле прошлого, 2023 года Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества доли АО «Данон Россия», принадлежащие иностранным компаниям. Генеральным директором был назначен Якуб Закриев, который сменил на этом посту Чарли Каппетти.

С 20 сентября АО «Данон Россия» переименовали в АО «Эйч энд Эн» (H&N, Health & Nutrition), тогда как «Данон трейд» стало «Эйч энд Эн Трейд». В ноябре 2023-го против Закриева были введены санкции Соединенных Штатов.

Danone списала более 700 млн евро со своих российских предприятий с момента их передачи под контроль Росимущества и дополнительно снизила стоимость на 500 млн евро в июле прошлого года из-за падения курса рубля.

Французский производитель молочных продуктов Danone хотел передать контроль над своим российским бизнесом еще в октябре прошлого, 2022 года. Позднее компания решила локализовать бренд «Активиа» для российского рынка.