Фиджитал-шоу, роботы и команды со всего мира: как в Казани открыли первые «Игры будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего» официально открыты

В течение ближайших полутора недель все спортивные и киберспортивные взоры будут направлены на Казань. Именно здесь в полном разгаре проходят первые в истории «Игры будущего», которые официально были открыты сегодня. Торжественную церемонию ждали очень многие, а организаторы, хоть и старались не раскрывать всех карт, своими намеками давали понять, что такого открытия турнира мир еще не видел. Забегая вперед — свои обещания они исполнили.

Уже за несколько часов до открытия в «Казань Экспо» было довольно людно и зрителям некогда скучать. Здесь большое количество интересных экспозиций и инсталляций, которые погружают в фиджитал-технологии. В павильонах можно было встретить любителей косплея, перевоплотившихся в известных героев компьютерных игр Dota 2 и Mortal Kombat.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь же олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раздавала всем желающим автографы, а другие мировые звезды и хедлайнеры турнира – Илья Ковальчук, Андрей Аршавин и Джонни Уокер не отказывали фанатам в совместных фотографиях.

Наконец, гостям церемонии открытия «Игр будущего» показали внешний вид «арены» предстоящего мероприятия: огромный зал с подиумом в середине и сценами с двух противоположных сторон. Участникам выдали браслеты с надписью «верни меня», а также снабдили программой предстоящего зрелища, которое включает в себя парад стран – участниц «Игр будущего», а также фиджитал-шоу «Путешествие в будущее», состоящее из 9 актов.

Скриншот трансляции

Будущее уже наступило

Первыми зрителей на сцене приветствовала пятерка виртуальных аватаров, каждый из которых представлял один из вызовов (категорий) «Игр Будущего» — Kash’AI (тактика), EL3ktra (технологии), e-ONE (спорт), Turb0 (скорость) и Str@’ta (стратегия).

Каждый из пятерки рассказал, что представляет из себя его вызов. Так, например, Kash’AI продемонстрировал, как выглядят виртуальный «шутинг», e-ONE показал, как выглядит в его мире классический спорт с мячом, а Turb0 перенес зрителей в мир Super Mario.

Далее закадровый нейроголос рассказал историю создания «Игр будущего», а также объяснил выбор Казани, как города-хозяйки соревнований следующим термином – «Город с самым сильным соприкосновением с энергией». По словам нейросети, будущее здесь уже наступило.

Скриншот трансляции

Потом последовал гимн России. Его исполнили Заслуженный артист РФ Дима Билан и татарская певица — «Серебряный голос России» Эльмира Калимуллина. К дуэту уроженки Нижнекамска Калимуллиной и Билана, детство которого прошло в Набережных Челнах, присоединились также взрослый и детский хоры. С первых же секунд звучания гимна весь зал встал.

Путин похвалил Казань, а Токаев и Мирзиёев захотели забрать «Игры будущего»

Главное место на трибунах занимал Президент России Владимир Путин, окруженный «спортивной свитой». По бокам от лидера страны были олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Камила Валиева, а за ним – экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По окончании гимна глава государства вышел на сцену и поблагодарил Казань за организацию столь масштабного проекта, а также подчеркнул закономерность того, что идея объединить классический и киберспорт была рождена именно в России.

«Казань, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу «Игр будущего». Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков и при этом всегда открыт новому, смело берётся за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры будущего» – наш дар мировой спортивной семье», – отметил лидер страны.

Далее микрофон поочередно переходил к почетным гостям церемонии – президентам Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Александр Лукашенко в своих формулировках был краток: «Вперед в будущее, друзья!» Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон напутствовали спортсменов, а Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев «воспользовались ситуацией» и предложили провести следующие «Игры будущего» в Казахстане и Узбекистане, в 2025-и 2026-м соответственно.

Что примечательно, все главы государств высказались на своих национальных языках. И это было символично, ведь именно 21 февраля отмечается Международный день родного языка.

107 стран на «Играх будущего»: от России до Китая, от США до Мадагаскара

Затем началось самое простое, но одновременно и самое интригующее. То, без чего не проходит ни одна Олимпиада – представление стран-участниц турнира. Правда, в отличие от классических Олимпийских игр на «Играх будущего» решили отойти от традиционных проходов спортсменов. Вместо этого на подиум вышли девушки-модели, дефилирующие в костюмах, выполненных в цветах национальных флагов стран-участниц.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что примечательно, ровно до этого момента полный состав государств на «Играх будущего» не раскрывался и оставался в секрете. И только после выхода на сцену последней страны, России, стало понятно, что общее количество участвующих – 107. Ровно столько моделей прошли по подиуму.

Громче всего трибуны встречали страны с наибольшим представительством на турнире. В частности, Казахстан, Белоруссию и Китай. Громкие овации в свой адрес получили также Сербия и Турция. Ну а в момент представления России, закрывавшей мини-представление, весь зал одновременно встал и начал аплодировать.

Фото: kremlin.ru

Что касается остальных стран, то среди них были замечены как экзотические, вроде Мадагаскара или Гайаны, так и ряд западных. В частности, на сцене показались флаги Франции, Германии, Бельгии, Дании, Великобритании, Италии, Португалии, Канады и США.

При этом многие из представителей перечисленных стран приехали вовсе не для «галочки». Например, из Канады прибыл пул сильных фиджитал-хоккеистов, из США – фиджитал-баскетболистов, а Францию в Казани будут представлять фиджитал-футболисты.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но, несмотря на все это, нужно заметить, что разделение на страны условно. В «Играх будущего» действует клубный формат: никаких сборных и медального зачета среди стран.

Казань будущего: роботы, новый транспорт и освоение космоса

Кульминационной частью церемонии стало театральное представление, в котором были раскрыты футурологические прогнозы человечества. Что примечательно, к сюжету постановки привлекли искусственный интеллект. И это символично, учитывая, что спектакль был посвящен влиянию высоких технологий на наше будущее.

Скриншот трансляции

В ходе представления два подростка попали в Казань будущего. «Это точно Казань?» – спросила девушка. «Да-да, Казань. Вот Кремль, а там ЗАГС», – ответил ей молодой человек.

Сюжет разворачивался вокруг восьми направлений мира будущего: города и урбанистика, роботизация, образование, медицина и биотехнологии, сельское хозяйство и экология, освоение космоса, транспорт, энергетика.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подростки увидели, как в будущем роботы станут помогать людям, как нейросеть положительно повлияет на образование и медицину, а высокие технологии помогут планете избежать катаклизмов. Не забыли и про транспорт будущего (капсулы, перемещающиеся в единой системе) и освоение космоса.

Венцом церемонии стало появление на сцене талисмана турнира – цифровой жар-птицы «Миры». А завершилось мероприятие гимном «Игр будущего» в исполнении Вани Дмитриенко и диджея Smash, а также закадровым голосом нейросети.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Со временем границы между реальным и цифровым миром сотрутся. Но все будут помнить, что все началось здесь, в Казани, где в 2024-м году прошли первые в истории «Игры будущего».