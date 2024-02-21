Белый лебедь «Минтимер Шаймиев» и стратегические «тушки»: что показали Путину в Казани

Владимир Путин осмотрел цеха Казанского авиационного завода

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как Минтимер Шаймиев получил «собственный» ракетный бомбардировщик

Президенту России Владимиру Путину во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова продемонстрировали четыре «Белых лебедя» – стратегических ракетоносца Ту-160, два из которых были модернизированы на 90% (ТУ-160М) и столько же построены с нуля. И здесь произошла настоящая сенсация: Путин дал самому первому из новых самолетов имя Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Мы же в Татарстане находимся. Назовем самолет именем – Минтимер Шаймиев. Это человек, который много сделал. Ракетоносец назовем именем Минтимера Шаймиева, – сказал Путин.

Минтимер Шарипович этого заслуживает. Спасибо! – отреагировал подошедший к Путину Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов поблагодарил Владимира Путина за решение дать самому первому из новых самолетов имя Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это человек (Шаймиев), который много сделал не только для Татарстана, но и для страны, – уточнил российский лидер.

В разговор вмешался генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, который до этого рассказывал Путину о работе завода и создаваемых здесь самолетах.

«Шаймиев еще и сохранил этот завод. Позвольте поддержать ваше решение. Выразить благодарность, потому что завод находился в таком состоянии, что фактически стояла судьба его выживания. Минтимер Шарипович вместе с командой дал ему вторую жизнь», – поведал Слюсарь.

Таким образом, собравшиеся по факту сказали, что никаких современных самолетов уровня Ту-160М у России бы и не было, если бы не фигура Шаймиева. Поэтому решению Путина остается лишь аплодировать, как и знанию всех глубинных процессов в Татарстане. Впрочем, если Шаймиев в трудные времена спас завод, то при Минниханове он вышел на новый уровень.

В этот раз Путин прилетел в Казань на Ту-214, который был произведен в Казани Фото: rais.tatarstan.ru

На чем летает и ездит Путин и при чем тут «Игры будущего»

Как правило, Борт №1 – это самолет Ил-96. В этот раз Путин прилетел в Казань на Ту-214, который был произведен в Казани. А потом сел в автомобиль Aurus, который производится в Елабуге – тоже в Татарстане. Очевидно, что это стало знаком уважения к принимающей стороне.

Уважение и доверие руководству республики находит свое отражение в том, что Казань в последние годы становится точкой притяжения – дипломатическим, культурным и политическим центром.

Сегодня в Казани стартуют «Игры будущего», на которые слетелся целый ряд президентов и других официальных лиц со всех концов света. Впрочем, об этом «Татар-информ» писал ранее.

Очевидно, что это стало знаком уважения к принимающей стороне Фото: rais.tatarstan.ru

И в этом году Казань также примет KazanForum, Игры БРИКС и, конечно же, Саммит БРИКС, на котором ожидаются мировые лидеры и где возможны любые сдвиги геополитического миропорядка.

Как изменились модернизированные Ту-160М

Но вернемся к самолетам. Российскому лидеру сегодня показали бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214. Слюсарь пояснил, что было сделано в части модернизации военных Ту-160М.

«Что, собственно, удалось сделать? Новый авиационный комплекс, который на 90% состоит из нового бортового оборудования на отечественной элементно-компонентной базе. Функционал, надежность комплекса находится на новом уровне. Новый вычислитель, который позволяет без существенных доработок адаптировать самолет под установку перспективных видов вооружений, что крайне важно для этого как для платформы. Ну и по характеристикам мы, собственно, выходим на большую дальность, большую боевую нагрузку», – перечислил Слюсарь.

Российскому лидеру показали бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо Рустама Минниханова и Юрия Слюсаря Путина на казанском предприятии сопровождали вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, директор Казанского авиационного завода Николай Савицких и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов в беседе с журналистами оценил модернизацию и техническое перевооружение предприятия для наращивания производства гражданских самолетов Ту-214 и стратегических ракетоносцев Ту-160.

Он также отметил, что лайнеры Ту-214 соответствуют современным требованиям, назвав эту модель самым современным самолетом. Глава «Ростеха» напомнил, что сейчас производство Ту-214 наращивается до 10 штук в год. В планах с 2026-2027 года начать выпускать до 20 самолетов ежегодно.

Путина на казанском предприятии сопровождали Сергей Шойгу и Денис Мантуров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путин побывал в кабине «самолета Шаймиева» и пообщался с летчиками

Между тем Путин с удовольствием принял приглашение подняться в кабину самолета Ту-160, которому и предложил дать имя Минтимера Шаймиева. Российский лидер довольно долго изучал кабину. Потом спустился, чтобы пообщаться с летчиками ракетных бомбардировщиков. Встреча с Верховным главнокомандующим у них получилась теплой – с рукопожатиями и улыбками, как положено.

Далее Путину сообщили, что Казанский авиационный завод находится на таком этапе развития, что он стабильно обеспечен заказами и «загрузкой» вплоть до 2030 года.

Слюсарь сообщил главе государства, что в Казани ищут минимум 3 тыс. рабочих, в связи с новыми заказами. Путин с одобрением отнесся к идее привлекать уже ушедших на пенсию классных спецов, если они сами желают вернуться к работе.

Путин с удовольствием принял приглашение подняться в кабину самолета Ту-160 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Отдельную программу мы объявили по удержанию наших старших товарищей. Все-таки уговариваем их попозже уходить на пенсию, оставаться. Их знания, компетенция. Те, кто в силах, хотим, чтобы остались работать на заводе, доплачиваем за наставничество. Это для нас тоже крайне важно», – отчитался Слюсарь.

КАЗ в два раза увиличил мощность предприятия и восстановил уникальные технологии

В целом на Казанском авиационном заводе в два раза увеличили мощности предприятия. Всего было введено порядка 200 единиц многостаночного оборудования.

«Это позволило, с одной стороны, восстановить уникальные технологии, которые у нас были в советское время. С другой стороны переход на другой технологический уровень дал возможность повысить качество, надежность изделий и обеспечить надежную технологическую базу производства этих самолетов», – считает Слюсарь.

Юрий Слюсарь сообщил главе государства, что в Казани ищут минимум 3 тыс. рабочих в связи с новыми заказами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На КАПО построены новые ангары для обслуживания авиационной техники, полностью обновлена взлетно-посадочная полоса. Реализован проект кратного наращивания мощностей: реконструировано 900 тыс. кв. метров площадей, построено 150 тыс. кв. метров новых производственных цехов и лабораторий. Возведен новый корпус агрегатной и окончательной сборки.

Введено в эксплуатацию более 200 единиц нового высокопроизводительного оборудования. Техперевооружение позволило в два раза нарастить производственные мощности и в четыре раза увеличить производительность труда. Современным оборудованием и программным обеспечением оснащен конструкторский центр предприятия. Выстраивается полноценная экосистема вокруг цифрового двойника изделий. Повышена точность изготовления систем и агрегатов, улучшено качество и увеличена скорость производства деталей.