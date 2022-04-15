Новак: В ближайшие 5–10 лет ЕС вряд ли сможет найти замену нефти и газу из России

В ближайшие пять — десять лет Евросоюз вряд ли сможет найти полноценную замену российской нефти и газу. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

«Ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе пяти — десяти лет вряд ли удастся», — отмечает зампред правительства.

Новак также напомнил, что доля поставок нефти в страны ЕС из России составляет 30%, газа — 40%, а доля российского угля в общем импорте Европы равняется примерно трети от всех закупок. Он обратил внимание на то, что достичь энергетической независимости планируется за счет увеличения доли возобновляемой энергии, но при этом в марте в Европе отмечалось падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации.

По его словам, в качестве возможных импортеров углеводородов ЕС рассматривает США, а также Катар, Алжир, Саудовскую Аравию и Кувейт. Но в ОПЕК ранее заявили, что страны альянса не смогут должным образом компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок.

«Таким образом, разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно», — подчеркнул вице-премьер РФ в своей статье.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада начали ужесточать санкции против России.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада начали ужесточать санкции против России. Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру последовала и Великобритания.

В свою очередь Европейский Союз в марте выразил намерение постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля, хотя различные страны — члены ЕС в разной степени зависят от энергоресурсов из России. В наибольшей степени на них завязаны Германия, Италия, Венгрия и Австрия.