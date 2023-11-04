В Татарстане немного подешевели бензин и дизельное топливо

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 23 по 30 октября в Татарстане чуть-чуть подешевели некоторые марки бензина и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В частности, бензин АИ-95 уменьшился в цене сильнее всего — на 0,43% (или на 23 копейки), до 53,34 рубля за литр.

На 0,09% стали дешевле бензин АИ-92 и дизельное топливо. Первый снизился в цене на четыре копейки, до 49,54 рубля за литр, второе подешевело на шесть копеек, до 59,61 рубля за литр.

При этом стоимость бензина АИ-98 и выше осталась неизменной — 66,01 рубля за литр.

Вместе с тем по сравнению с декабрем прошлого, 2022 года в Татарстане бензин АИ-92 вырос в цене на 8%, АИ-95 — на 8,4%, АИ-98 — на 9,38%, а дизельное топливо — на 10,05%.

С 21 сентября в России начал действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с 9 октября он был частично снят. С 1 октября восстановлен топливный демпфер, благодаря которому выросли компенсации выпадающих доходов нефтяников за продажу продукции на внутреннем рынке.

Несмотря на эти меры, Президент РФ Владимир Путин 2 ноября поручил министрам стабилизировать цены на бензин в России.