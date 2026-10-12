Поставлять российский дизель на мировой рынок будут отдельные компании по квотам

Поставлять российское дизельное топливо на экспорт после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа разрешат отдельным нефтяным компаниям по квотам. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета «Коммерсантъ».

В Правительстве России сообщили, что пока планируется отправить на экспорт 500 тыс. тонн дизтоплива. При этом ранее в заявлениях Трампа и вице-премьера РФ Александра Новака фигурировали другие объемы.

Трамп после переговоров с Трампом объявил, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по оценке американского лидера, Россия в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния российских нефтеперерабатывающих заводов. Новак привел в целом аналогичные данные.

На этом фоне, как узнал «Ъ», Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе, Минфину и Минэкономики на совещании о ситуации на топливном рынке от 21 сентября было поручено совместно с нефтекомпаниями проработать целесообразность введения моратория на обнуление демпферных выплат по дизельному топливу.

Правительство РФ выплачивает демпфер нефтяным компаниям для сдерживания внутренних цен на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Однако если средние за месяц оптовые цены на бензин АИ-92 и дизтопливо превышают индикативные на 20% и 30% соответственно, выплаты за месяц обнуляются. С 1 октября 2025 по 1 мая 2026 года уже действовал мораторий на обнуление демпфера на бензин и дизтопливо.

Опрошенные газетой эксперты заметили, что рассматриваемая мера может стать своеобразной страховкой нефтекомпаний, тратящихся на ремонты НПЗ. Однако в результате, по их оценке, давление на ценообразование на внутрироссийском рынке может возрасти.