Носки и снуды для бойцов: в Нижнекамске для мобилизованных свяжут теплые вещи

В Нижнекамске участницы клуба досуга и общения «Хозяюшка» организовали благотворительную акцию по вязанию теплых вещей для мобилизованных. Впоследствии одежда будет передана участникам специальной военной операции на Украине. Об этом «Татар-информу» рассказала организатор акции — секретарь местного Русского общества Раиса Павелкина.

«Мы уже начали вязать. Закупили шерстяные нитки, пока, правда, на 10 тыс. рублей. Распределим нитки и начнем вязать носки, снуды, варежки, тапочки для госпиталя. Сделаем небольшие видеосъемки и призовем всех женщин поддержать нашу акцию», — сообщила собеседница агентства.

Раиса Павелкина уверена, что эта акция очень важна для поддержки солдат. «Пока мы ходили по магазинам и по Бызовскому рынку в поисках хорошей пряжи, общаясь с продавцами шерстяных ниток и тёплых вязаных вещей, поняли, как важна эта акция. Узнав, с какой целью мы на рынке, к нам подходили люди, со слезами на глазах говорили „спасибо“», — заметила она.

«Одна из женщин на рынке подошла, протянула пару шерстяных носков и сказала: „Пусть тепло моего сердца и моих материнских рук в холодные дни и ночи согреет ребят! Пусть вернутся все живыми и с Победой!“» — добавила общественница.

Клуб «Хозяюшка» с 6 октября собирается каждый четверг в 10 часов утра в Доме дружбы народов. Ранее на улицах Нижнекамска выстроились целые колонны, провожающих мобилизованных.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.