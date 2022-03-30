Ночью умер единственный выживший из горящей легковушки после ДТП с грузовиком в РТ

Минувшей ночью в больнице скончался единственный выживший из горящей легковушки после страшного ДТП с грузовиком на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе РТ.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, мужчина скончался от травм, несовместимых с жизнью. Напомним, после аварии за ним вылетал вертолет санавиации РКБ, который и доставил пострадавшего в больницу.

Ранее агентство сообщало о страшной аварии с легковушкой и грузовиком в Татарстане, в которой погибли шесть человек. Позже появилось видео, на котором видно, как очевидцы пытались потушить горящие авто.

Глава Госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов рассказал подробности аварии. Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации автомобиля, повлёкшее по неосторожности смерть нескольких человек».