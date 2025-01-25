Нижнекамск направил для восстановления госпиталя в зоне СВО гуманитарную помощь

Центр гуманитарной помощи Нижнекамска при поддержке депутата Государственной Думы России Айдара Метшина направил для восстановления госпиталя в зоне специальной военной операции стройматериалы, медицинское оборудование и медикаменты.

Кроме того, бойцам 430-го полка «полетели» письма от нижнекамских детей с пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой.

«Так наши бойцы почувствуют особую близость к дому, поддержку от каждого жителя района и республики», – уверены организаторы акции.

По словам представителя «Боевого братства» Игоря Фильчегова, эта партия помощи особенная, поскольку она предназначена для восстановления пункта оказания первой медицинской помощи.

По словам Фильчегова, после атаки ВСУ бойцы оказались фактически отрезаны от медпомощи. «На призыв помочь откликнулись очень многие и сделали это очень оперативно. Благодарю всех, кто присоединился к нашему сбору», — подчеркнул он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.