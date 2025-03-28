Нижнекамцы укомплектовали еще 49 контрактников для отправки в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Неравнодушные жители Нижнекамска продолжают пополнять запасы для бойцов, отправляющихся в зону спецоперации. В пункте сбора гуманитарной помощи на ул. Химиков, 72б работа не прекращается ни на минуту – здесь помогают как мобилизованным, так и контрактникам.

Только за этот раз волонтеры укомплектовали еще 49 человек, а с начала года – уже около 600. Люди приносят лекарства, средства первой необходимости, одежду и снаряжение.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«У меня друзья там, родственник, у сестры муж, – рассказывает Альберт Яруллин. – Поэтому принесли все необходимое: бинты, парацетамол, обезболивающие, антибиотики, жгуты».

Председатель СТОС микрорайонов № 8 и № 11 Наталья Суворова отмечает, что помощь поступает отовсюду.

«Одни помогают деньгами, другие – вещами, третьи – своим трудом. Солдаты приходят сюда во время отпуска, выбирают, что нужно, и забирают с собой. Иногда увозят вещи целыми коробками, не только для себя, но и для всего батальона», – говорит нижнекамка.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Контрактники благодарны за поддержку. «Спасибо большое, что помогаете, – говорит один из них, Сергей Смирнов. – С душой, по-человечески».

Волонтеры отмечают, что расходники заканчиваются быстро, поэтому любая помощь важна. «Наши ребята рады всему. Даже мелочи сокращают время сборов, – говорят организаторы. – Благодаря поддержке горожан они уходят на службу спокойно, зная, что обеспечены всем необходимым».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В завершение от жителей города бойцам передали икону со словами «Дай Бог здоровья вам».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой