«Никто тарифы не повышал»: повлияют ли аномальные холода на платежки на ЖКУ

По данным «Газпрома трансгаз Казань», 11 декабря татарстанцы побили исторический максимум суточного потребления газа

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В декабре в Татарстане установили сразу три рекорда по потреблению основных ресурсов

В декабре в Татарстане дважды были установлены рекорды потребления электроэнергии, а также обновлен максимум суточной поставки газа потребителям. Причина тому – аномальные холода, установившиеся на территории республики с 6 по 13 декабря.

По данным «Газпрома трансгаз Казань», 11 декабря татарстанцы побили исторический максимум суточного потребления газа — 83,3 млн куб. метров. Из них 20,8 млн куб. метров использовалось населением и коммунально-бытовым сектором, а 62,5 млн — предприятиями в сфере энергетики и промышленности. Предыдущий рекорд был установлен в начале года, 11 января, и составил 79,8 млн куб. метров.

Также был побит максимум потребления электроэнергии. Директор РДУ Татарстана Андрей Большаков рассказывал «Татар-информу», что 8 декабря в 10:00 при температуре минус 24,2 градуса по Цельсию показатель превышал 5 016 МВт. Это на 69 МВт, или на 1,4%, больше предыдущего рекорда, установленного 10 января этого года. 11 декабря рекорд вновь был обновлен – в республике потребили уже более 5,1 ГВт.

Также был побит максимум потребления электроэнергии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая половина декабря была аномально холодной

Холода в первой половине декабря действительно можно считать аномальными, подтвердил «Татар-информу» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«Средняя температура первых двух недель составила минус 13,3 градуса при норме в минус 8. В отдельные дни среднесуточная аномалия составляла более 16 градусов. Однако рекордов холода установлено не было», – отметил собеседник агентства.

Самая низкая температура в этом декабре была отмечена 9 декабря – 26,4 °C. Рекорд, который наблюдался в этот день, поставлен в 1933 году – 29,3 °C ниже нуля.

Аухадеев также подчеркнул, что характер погоды второй половины декабря сильно отличается. Если в первые недели месяца погоду региона преимущественно определял антициклон, то сейчас теплый воздух к нам закачивает активный циклон.

«Важно отметить, что циркуляционными механизмами путь воздушным массам с севера надежно закрыт и в обозримом для синоптиков будущем морозов ожидать не стоит. А напротив, с южными и западными потоками к нам поступает теплая влажная воздушная масса», – добавил Аухадеев.

Зима в Татарстане будет контрастной с выраженными волнами тепла и холода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его прогнозам, зима в Татарстане будет контрастной с выраженными волнами тепла и холода. Он также напомнил, что прогноз на декабрь говорил о фоне температур около нормы. Но эта норма есть результат аномально холодного начала и аномально теплого конца месяца.

«Все начисления в платежках соответствуют потреблению»

Последние повышения тарифов за оплату коммунальных услуг были в июле и декабре 2022 года, рассказал «Татар-информу» исполнительный директор регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов. В этом году изменений не было, но цифры в квитанциях могут меняться. Но только из-за погоды.

«Все в рабочем режиме, никто тарифы не повышал в этом году, все начисления в платежках соответствуют потреблению. Если жители сомневаются, они могут обратиться в управляющую компанию, попросить выписку с общедомового прибора учета», – отметил собеседник «Татар-информа».

Романов также напомнил, что в обслуживающих организациях есть свои температурные графики, утвержденные на месяц вперед. Вопросы по «коммуналке» возникают в основном в старом жилом фонде из-за изношенных систем коммуникации и приборов учета. В новых же домах есть возможность регулировать температуру в помещении, что позволяет сэкономить до 20%.

Высокое потребление газа связано с тем, что им отапливаются многие частные дома. Отсюда и рекордные показатели Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Высокое потребление газа он связал с тем, что им отапливаются многие частные дома. В 20-30-градусные морозы, соответственно, прогревать помещения нужно было больше. Отсюда и рекордные показатели.

«Тарифы должны вырасти с июля 2024 года. Это мы говорим про те коммунальные услуги, которые оплачиваем ежемесячно: холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, вывоз мусора», – напомнил Дмитрий Романов.

Тарифы вырастут с 1 июля в среднем на 10,8%

Ранее «Татар-информ» уже сообщал о том, что всех регионах России, в том числе в Татарстане, плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года. В 2023 году индексации не было.

Порог по росту индекса платы за «коммуналку» утвержден распоряжением Правительства РФ в размере 10,8% — это средний показатель Фото: © «Татар-информ»

«В соответствии с требованиями федерального законодательства Государственный комитет РТ по тарифам обязан утвердить тарифы на 2024 год до 20 декабря этого года. Расчет тарифов будет произведен с учетом показателей прогноза социально-экономического развития России, утвержденного Правительством страны», – рассказывал на брифинге в Кабмине Татарстана председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Порог по росту индекса платы за «коммуналку» утвержден распоряжением Правительства РФ в размере 10,8% — это средний показатель. Максимальное предельно допустимое отклонение определено в размере 4,9%.